«Спасатели режут машину»: в Ярославле в ДТП с легковушками на крупном проспекте пострадала водитель

В Ярославле произошло ДТП на проспекте Машиностроителей Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com











Днем 28 марта в Заволжском районе Ярославля произошло ДТП. На проспекте Машиностроителей в районе дома № 81 столкнулись «Рено» и «Тойота». Авария произошла около 13:00.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места ДТП. На них видны последствия столкновения. Одну из машин развернуло посреди дороги, вокруг нее собралась толпа. Другой автомобиль вылетел на обочину. На кадрах видно, что у него смят капот.

На место выезжали медики Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

Очевидцы рассказали, что на место выезжали спасатели МЧС.

«ДТП у ЯЗДА. По словам свидетелей, спасатели режут машину, чтобы достать пассажира», — сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что не обошлось без пострадавших. На место выезжала бригада скорой помощи.