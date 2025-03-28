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Происшествия «Спасатели режут машину»: в Ярославле в ДТП с легковушками на крупном проспекте пострадала водитель

«Спасатели режут машину»: в Ярославле в ДТП с легковушками на крупном проспекте пострадала водитель

Что известно об аварии

5 587
11 комментариев
В Ярославле произошло ДТП на проспекте Машиностроителей | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.comВ Ярославле произошло ДТП на проспекте Машиностроителей | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

В Ярославле произошло ДТП на проспекте Машиностроителей

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

Днем 28 марта в Заволжском районе Ярославля произошло ДТП. На проспекте Машиностроителей в районе дома № 81 столкнулись «Рено» и «Тойота». Авария произошла около 13:00.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях фото с места ДТП. На них видны последствия столкновения. Одну из машин развернуло посреди дороги, вокруг нее собралась толпа. Другой автомобиль вылетел на обочину. На кадрах видно, что у него смят капот.

На место выезжали медики | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.comНа место выезжали медики | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

На место выезжали медики

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Vk.com

Очевидцы рассказали, что на место выезжали спасатели МЧС.

«ДТП у ЯЗДА. По словам свидетелей, спасатели режут машину, чтобы достать пассажира», — сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что не обошлось без пострадавших. На место выезжала бригада скорой помощи.

«По предварительной информации водитель „Рено“ — женщина, доставлена в медицинское учреждение», — рассказали в полиции.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Спасатели Скорая помощь Пострадала водитель
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Комментарии
11
Гость
28 марта, 16:07
Дураков, Дорога учит! За рулём каждый день с 1987 года, без аварий, без страховых выплат.
Гость
29 марта, 08:28
шибаева, учи русский. водитель мужского рода слово, а значит глагол должен быть в том же роде. Нельзя быть таким неучем
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