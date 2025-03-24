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Происшествия Десятки людей пострадали, погибли дети: в Крыму автобус врезался в грузовик — кадры

Десятки людей пострадали, погибли дети: в Крыму автобус врезался в грузовик — кадры

Водитель обвинил во всем яркое солнце

2 637
33 комментария
Грузовик частично вошел в салон автобуса | Источник: ЧП / Симферополь / Telegram Грузовик частично вошел в салон автобуса | Источник: ЧП / Симферополь / Telegram

Грузовик частично вошел в салон автобуса

Источник:

Утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в пригороде Симферополя произошло ДТП. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей. Их направили в медучреждения. Число погибших достигло шести.

«По предварительным данным, около 07:30 на автодороге Евпатория — Симферополь вблизи с. Укромное Симферопольского района водитель рейсового автобуса „КАВЗ“, 1963 года рождения, двигаясь по маршруту Аркадьевка — Симферополь в направлении Симферополя, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство», — говорится в заявлении МВД по региону.

На месте работают спасатели и полиция

Источник:

На кадрах видно, что автобус врезался в грузовик. Судя по всему, последний перевозил песок или зерно.

Водитель автобуса попытался объяснить, почему произошло ДТП. Он заявил, что его ослепило солнце, и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Водителя уже проверили на содержание алкоголя в крови, он оказался трезв.

Водитель прошел проверку на трезвость

Источник:

По факту ДТП начали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Заместитель начальника следственного управления Следственного комитета РФ в Крыму Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело.

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Крым ДТП с автобусом Грузовик Алкоголь Погибшие
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Комментарии
33
Гость
24 марта, 13:17
На фото солнце не в глаза, а справа. Так что это неудачная отмазка.
Гость
24 марта, 12:43
Отвлекся на телефон скорее всего. Он же не вдруг возник перед ним грузовик. Если бы смотрел на дорогу - то увидел бы раньше. Вообще в Крыму своебразные водители. Аварии часты
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