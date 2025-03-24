Десятки людей пострадали, погибли дети: в Крыму автобус врезался в грузовик — кадры

Утром 24 марта на Евпаторийском шоссе в пригороде Симферополя произошло ДТП. Столкнулись рейсовый автобус и грузовик. В момент аварии в автобусе находились 32 пассажира, 22 из них пострадали, включая восьмерых детей. Их направили в медучреждения. Число погибших достигло шести.
«По предварительным данным, около 07:30 на автодороге Евпатория — Симферополь вблизи с. Укромное Симферопольского района водитель рейсового автобуса „КАВЗ“, 1963 года рождения, двигаясь по маршруту Аркадьевка — Симферополь в направлении Симферополя, по неизвестным причинам совершил наезд на стоящее транспортное средство», — говорится в заявлении МВД по региону.
На кадрах видно, что автобус врезался в грузовик. Судя по всему, последний перевозил песок или зерно.
Водитель автобуса попытался объяснить, почему произошло ДТП. Он заявил, что его ослепило солнце, и он не заметил стоящий впереди зерновоз, в который врезался. Водителя уже проверили на содержание алкоголя в крови, он оказался трезв.
По факту ДТП начали доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Заместитель начальника следственного управления Следственного комитета РФ в Крыму Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело.