Огонь перекинулся на жилой дом: в Ростове горит торговый центр — кадры

В центре Ростова-на-Дону горит торговый центр «Галерея Астор». Огонь может перекинуться на соседние здания. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале МЧС России.
«На Буденновском проспекте горит фасад здания ТЦ. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов. Существует угроза распространения огня на соседнее здание», — передает ведомство.
На месте для тушения работают 70 сотрудников и 19 единиц техники МЧС России. О пострадавших пока ничего не известно. Дальнейшая информация уточняется. Яркое пламя и дым видно издалека. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в вывеске на фасаде здания.
По данным Mash, пожар начался с ночного клуба «Ля Мажор». Всех сотрудников и посетителей эвакуировали.
Обновлено 06:49 (мск):
огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома. 15 жителей пришлось эвакуировать, передает МЧС. На место пожара направляются специалисты, которые оценят превышение вредных веществ в воздухе.