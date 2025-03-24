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Происшествия Огонь перекинулся на жилой дом: в Ростове горит торговый центр — кадры

Огонь перекинулся на жилой дом: в Ростове горит торговый центр — кадры

Площадь пожара быстро растет

2 169
2 комментария
К тушению привлекли 70 человек | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUК тушению привлекли 70 человек | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

К тушению привлекли 70 человек

Источник:

В центре Ростова-на-Дону горит торговый центр «Галерея Астор». Огонь может перекинуться на соседние здания. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале МЧС России.

«На Буденновском проспекте горит фасад здания ТЦ. Предварительно, площадь пожара — 500 квадратов. Существует угроза распространения огня на соседнее здание», — передает ведомство.

Языки пламени вырываются из здания

Источник:

На месте для тушения работают 70 сотрудников и 19 единиц техники МЧС России. О пострадавших пока ничего не известно. Дальнейшая информация уточняется. Яркое пламя и дым видно издалека. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание в вывеске на фасаде здания.

Из-за пожара пострадал соседний дом

Источник:

По данным Mash, пожар начался с ночного клуба «Ля Мажор». Всех сотрудников и посетителей эвакуировали.

Обновлено 06:49 (мск):

огонь перекинулся на кровлю соседнего пятиэтажного дома. 15 жителей пришлось эвакуировать, передает МЧС. На место пожара направляются специалисты, которые оценят превышение вредных веществ в воздухе.

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Пожар Ростов-на-Дону Торговый центр Огонь МЧС
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Комментарии
2
Гость
24 марта, 09:24
А почему эта информация в 76 регионе? А не в 61? Опять перепутали с Ростовом Великим?
Гость
24 марта, 19:28
Там полно украинских диверсантов.
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