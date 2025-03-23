Дроны ВСУ атаковали Россию. Под Ростовом они убили водителя, ехавшего по трассе

В ночь на 23 марта Россию атаковали украинские дроны.
В Ростовской области погиб человек.
— Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД, — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
В Курской области из-за атаки пострадала женщина.
— В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков, — объяснил врио губернатора Александр Хинштейн.
Также жители Волгоградской области сообщали о том, что слышали взрывы, однако официальной информации об этом пока нет.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.