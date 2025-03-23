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Происшествия Спецоперация на Украине Дроны ВСУ атаковали Россию. Под Ростовом они убили водителя, ехавшего по трассе

Дроны ВСУ атаковали Россию. Под Ростовом они убили водителя, ехавшего по трассе

Его машина загорелась

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Ночью случилась очередная атака беспилотников | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНочью случилась очередная атака беспилотников | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Ночью случилась очередная атака беспилотников

Источник:

В ночь на 23 марта Россию атаковали украинские дроны.

В Ростовской области погиб человек.

— Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД, — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Курской области из-за атаки пострадала женщина.

— В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков, — объяснил врио губернатора Александр Хинштейн.

Также жители Волгоградской области сообщали о том, что слышали взрывы, однако официальной информации об этом пока нет.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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Дроны БПЛА Беспилотник ВСУ
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