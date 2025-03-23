Дроны ВСУ атаковали Россию. Под Ростовом они убили водителя, ехавшего по трассе

Ночью случилась очередная атака беспилотников Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь на 23 марта Россию атаковали украинские дроны.

В Ростовской области погиб человек.

— Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек. Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД, — сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Курской области из-за атаки пострадала женщина.

— В результате атаки беспилотника на поселок Конышевка произошло возгорание хозпостройки. К сожалению, ранения получила женщина 1985 года рождения, которая в этот момент находилась поблизости: с ожогами и травмой руки она доставлена в Курскую областную больницу. Сейчас она под присмотром медиков, — объяснил врио губернатора Александр Хинштейн.

Также жители Волгоградской области сообщали о том, что слышали взрывы, однако официальной информации об этом пока нет.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.