Эвакуировали 20 человек: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

В Ярославле вечером вспыхнул пожар в квартире в многоэтажке Источник: читатель 76.RU











Поздним вечером 18 марта в Заволжском районе Ярославля вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Столб дыма показался из окна здания на улице Папанина, 5.

«Там вся квартира в черном дыме. Приехали четыре „пожарки“ и две „скорые“. Может больше. Но они уже в квартире с фонариками ходят», — рассказала 76.RU местная жительница.

В МЧС о пожаре сообщили около 10 часов вечера. После ЧП эвакуировали жильцов дома.

«На пятом этаже на момент прибытия огнеборцев шел дым, 20 человек эвакуировали», — сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС.

В многоэтажке в Заволжском районе начался пожар Источник: читатель 76.RU

Огонь тушили около получаса, на месте работали 15 спасателей на пяти пожарных машинах.

«В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет», — добавили спасатели.