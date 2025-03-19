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Происшествия Эвакуировали 20 человек: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Эвакуировали 20 человек: в Ярославле вспыхнул пожар в многоэтажке. Видео

Спасатели проникли в квартиру по лестнице

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10 комментариев
В Ярославле вечером вспыхнул пожар в квартире в многоэтажке | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле вечером вспыхнул пожар в квартире в многоэтажке | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле вечером вспыхнул пожар в квартире в многоэтажке

Источник:

Поздним вечером 18 марта в Заволжском районе Ярославля вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Столб дыма показался из окна здания на улице Папанина, 5.

«Там вся квартира в черном дыме. Приехали четыре „пожарки“ и две „скорые“. Может больше. Но они уже в квартире с фонариками ходят», — рассказала 76.RU местная жительница.

В МЧС о пожаре сообщили около 10 часов вечера. После ЧП эвакуировали жильцов дома.

«На пятом этаже на момент прибытия огнеборцев шел дым, 20 человек эвакуировали», — сообщили 76.RU в пресс-службе МЧС.

В многоэтажке в Заволжском районе начался пожар

Источник:

Огонь тушили около получаса, на месте работали 15 спасателей на пяти пожарных машинах.

«В результате пожара уничтожено имущество в квартире на площади 25 квадратных метров. Пострадавших нет», — добавили спасатели.

Часть квартиры оказалась закопчена после пожара.

Если вы стали очевидцем ЧП, присылайте фото и видео в редакцию.

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Пожар Эвакуация Пожар в многоэтажке МЧС
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Комментарии
10
Гость
11 часов
Глупый народ- включат чего и бросят и уедут далеко а там трава не расти. И сгорело все имущество.... Жалко жильцов ниже этажами- залило их по самую щиколотку.... Теперь они в суд- возмещать ущерб будут погорельцы, если конечно жилье застраховано.
Гость
11 часов
Неужели так трудно купить домой огнетушитель?
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