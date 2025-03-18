БПЛА атаковали Россию. В Белгороде под удар попал торговый центр, парню оторвало руку

Пожар после атаки оперативно потушили Источник: BAZA / T.me











В ночь на 18 марта Россию атаковали беспилотники ВСУ. Под удар попал Белгород.

Как сообщил мэр города, из-за падения обломков при отражении атаки был поврежден торговый центр. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что пострадал человек.

— У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, — объяснил Гладков.

Той же ночью под удар попал ряд сел, поселков и хуторов Белгородской области. Дроны повредили здания и автомобили. При этих атаках обошлось без пострадавших.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.