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Происшествия БПЛА атаковали Россию. В Белгороде под удар попал торговый центр, парню оторвало руку

БПЛА атаковали Россию. В Белгороде под удар попал торговый центр, парню оторвало руку

Молодому человеку помогают медики

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14 комментариев
Пожар после атаки оперативно потушили | Источник: BAZA / T.meПожар после атаки оперативно потушили | Источник: BAZA / T.me

Пожар после атаки оперативно потушили

Источник:

В ночь на 18 марта Россию атаковали беспилотники ВСУ. Под удар попал Белгород.

Как сообщил мэр города, из-за падения обломков при отражении атаки был поврежден торговый центр. Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что пострадал человек.

— У 18-летнего мужчины минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. В настоящее время медики проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, — объяснил Гладков.

Той же ночью под удар попал ряд сел, поселков и хуторов Белгородской области. Дроны повредили здания и автомобили. При этих атаках обошлось без пострадавших.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Беспилотник Белгород Торговый центр
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Комментарии
14
Гость
18 марта, 09:53
Рекомендации по обнаружению беспилотника особенно порадовали. Первым делом сообщи свои ФИО. Это затем, чтобы когда от тебя ничего не останется ДНК не делать.
Гость
18 марта, 03:49
в глубоком погребе всё спокойно и жизнь идёт по плану
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