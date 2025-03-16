«Обстреляли животное»: в Ярославле двое открыли огонь в частном секторе. Видео

В частном секторе Ярославля неизвестные открыли стрельбу по собаке. Всё случилось в СНТ «Энергетик» около 16 часов 15 марта. О произошедшем рассказали местные жители в соцсетях.
«Мужчина около 40 лет и подросток, проходя мимо закрытой территории участка, на котором гуляла моя собака, обстреляли животное, находящееся у себя дома, — написали в паблике „Свободный Ярославль“. — Хлопки и выстрелы услышали, так как находились дома. Целились непосредственно в морду животного».
На замечание жильцов стрелявшие ответили, что на самом деле целились в забор.
«От мужчины последовала фраза о наличии гранаты, которую он готов применить в случае, если после обстрела животное, получив травмы, ответно проявило бы агрессию», — добавил автор поста.
Всё было зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Судя по записи, двое мужчин с оружием подходят к дому и, целясь, совершают несколько выстрелов. После спокойным шагом уходят.
Как уточнили 76.RU в полиции, по данному факту проводится проверка.
«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.