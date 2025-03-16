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Происшествия «Обстреляли животное»: в Ярославле двое открыли огонь в частном секторе. Видео

«Обстреляли животное»: в Ярославле двое открыли огонь в частном секторе. Видео

В полиции начали проверку по этому делу

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4 комментария
Стрельба в частном секторе Ярославля | Источник: «Свободный Ярославль» / TelegramСтрельба в частном секторе Ярославля | Источник: «Свободный Ярославль» / Telegram

Стрельба в частном секторе Ярославля

Источник:

В частном секторе Ярославля неизвестные открыли стрельбу по собаке. Всё случилось в СНТ «Энергетик» около 16 часов 15 марта. О произошедшем рассказали местные жители в соцсетях.

«Мужчина около 40 лет и подросток, проходя мимо закрытой территории участка, на котором гуляла моя собака, обстреляли животное, находящееся у себя дома, — написали в паблике „Свободный Ярославль“. — Хлопки и выстрелы услышали, так как находились дома. Целились непосредственно в морду животного».

На замечание жильцов стрелявшие ответили, что на самом деле целились в забор.

«От мужчины последовала фраза о наличии гранаты, которую он готов применить в случае, если после обстрела животное, получив травмы, ответно проявило бы агрессию», — добавил автор поста.

Всё было зафиксировано на камерах видеонаблюдения. Судя по записи, двое мужчин с оружием подходят к дому и, целясь, совершают несколько выстрелов. После спокойным шагом уходят.

Кадры с камер видеонаблюдения

Источник:

Как уточнили 76.RU в полиции, по данному факту проводится проверка.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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Комментарии
4
Инженер1
26 минут
Севеошнеги готовятся вести уроки?
Гость
36 минут
Можно квалифицировать как Совершение теракта группой лиц, и уедут лет 20. Может и не выйдут больше…)))
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