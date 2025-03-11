Разлили — платите. Владельцев затонувших танкеров хотят в суде обязать покрыть расходы на ликвидацию мазута в Черном море

Ликвидация последствий разлива мазута всё еще продолжается Источник: Морспасслужба; оперштаб Кубани











В Краснодаре прошло предварительное заседание в Арбитражном суде по иску Морспасслужбы к владельцам затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Спасатели требуют взыскать с компаний деньги, которые были потрачены на ликвидацию последствий разлива мазута. К слову, работы всё еще продолжаются, хотя изначально губернатор Краснодарского края заверял, что крайний срок очистки побережья — 1 марта.

Это уже не первое заседание с владельцами танкеров, но до этого с иском обращалась транспортная прокуратура из-за нарушения технических требований, сейчас же речь о ликвидации последствий. 93.RU посетили заседание, а еще посчитали, сколько денег уже обязали выплатить владельцев танкеров.

Кратко о том, что случилось три месяца назад

15 декабря 2024 года в Керченском проливе во время сильного шторма затонули два танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие больше 9000 тонн мазута. Свыше 2400 тонн оказались в море.

Главное, что известно о ЧС Источник: Городские медиа

Во время шторма «Волгонефть-212» получила пробоину, после чего корпус корабля разломился пополам и судно начало тонуть. На борту находились 13 членов экипажа, из которых один погиб, а остальные были эвакуированы и госпитализированы.

«Волгонефть-239» также разломилась на две части. Кормовая часть судна села на мель в районе мыса Панагия в границах порта Тамань. На днях ее полностью распилили. Экипаж из 14 человек был спасен в полном составе.

Танкер «Волгонефть-239» уже демонтировали Источники: оперштаб Кубани

Главные причины случившегося

Задержка разгрузки судов в порту Кавказ из-за приоритетности танкеров «Роснефти». Выгрузить мазут хотели еще в конце ноября, пока действовало разрешение на парковку, но этого не произошло, и даже заявление о поломке котла на «Волгонефти-239» не спасло ситуацию. Возраст и состояние судов. «Волгонефти-212» на момент ЧП было 55 лет, «Волгонефти-239» — 51 год. Оба относятся к классу «река-море» и не рассчитаны на плавание в сильный шторм. В день крушения танкеров волны достигала 9 метров, а предельное значение для проходимости двух затонувших судов — 2–2,5 метра Действия службы порта Кавказ. По мнению компании-судовладельца танкера «Волгонефть-239», в перегрузочном районе оказалось больше судов, чем мест для безопасного укрытия во время шторма. Морякам нужно было успеть уйти из Керченского пролива в Азовское море, потому что разрешение на парковку было действительно до 30 ноября.

Нефтепродукты выбросило на берег в районе Анапы, Темрюкского района, а затем и в Крыму. Вот уже третий месяц ежедневно волонтеры и спасатели ликвидируют последствия одной из самых страшных экологических катастроф в истории новейшей России. Периодически на берегу всё еще находят новые выбросы мазута, стараясь их убрать в первую очередь. Официально Роспотребнадзор еще не выдал заключение о том, что будет с курортным сезоном в Анапе в 2025 году.

Владельцем «Волгонефти-239» является ЗАО «Волгатранснефть». Это московская компания. Гендиректор — Ирина Сомова. Реестр акционеров держит ЗАО «Индустрия-Реестр». А «Волгонефть-212» принадлежит пермскому ООО «КамаТрансОйл», занимающемуся оптовой торговлей топливом, но ранее была информация, что владелец — это пермское ООО «Кама Шиппинг». Обе фирмы связаны с Константином Сельковым и его семьей.

«Работы еще продолжаются и, к сожалению, пока не идут к завершению»

10 марта в Краснодаре в Арбитражном суде прошло предварительное заседание по иску Морспасслужбы к владельцам танкеров.

Предварительные судебное заседание — это заседание, на котором решаются важные для сторон процесса вопросы перед началом рассмотрения дела по существу.

В ходе заседания так и не была озвучена сумма, которую собираются взыскать с компаний за проведение работ по ликвидации мазута. Ранее представитель судовладельцев Ольга Паутова заявила, что Морспасслужба хочет взыскать 40 миллионов рублей, и это только за первые семь дней ликвидации последствий экологической катастрофы.

На видео показано, как очищают от мазута закрытую бухту внутри искусственного вала у мыса Панагия, где сел на мель танкер «Волгонефть-239» Источник: оперштаб Кубани

Но в суде представитель Морской спасательной службы Алла Мушинская заявила, что «требования еще будут уточняться, поскольку работы еще продолжаются и, к сожалению, пока не идут к завершению».

Представитель владельца танкера «Волгонефть-239» ЗАО «Волгатранснефть» Елена Попова в самом начале заседания ходатайствовала о передачи дела в Арбитражный суд Москвы, чтобы рассмотреть спор по месту регистрации компании. Такое решение поддержала представитель компании-владельца уже другого танкера «Волгонефть-212» «Кама Шиппинг» и ООО «КамаТрансОйл» Мария Краснова. Но судья оставила дело в Арбитражном суде Краснодарского края.

Один фонд на все иски

После этого представители судовладельцев заявили о намерении создать в Арбитражном суде фонды ограничения ответственности. Это право предусмотрено в Кодексе торгового мореплавания Российской Федерации. Можно сказать, что это компенсационные фонды, из бюджета которых будут выплачивать компенсации как Морспасслужбе, так и другим организациям, которые подали иски к владельцам затонувших танкеров. Общий объем средств в двух фондах — более 1 миллиарда рублей.

— Это мера в интересах нашего истца [Морспасслужбы], а также в интересах иных лиц, которым причинен ущерб в результате инцидента 15 декабря 2024 года. Это финансовое наполнение, которое позволяет как заявителю по иску, так и иным лицам, которые могут предъявить требования к собственнику, удовлетворить требования в случае, если они будут признаны обоснованными по результатам рассмотрения дела. Но хочу отдельно подчеркнуть, что создание фонда не означает признание ответственности, это способ защиты, который предусмотрен законом, — рассказала Елена Попова, представитель ЗАО «Волгатранснефть».

Также «Волгатранснефть» ходатайствовала о привлечении к делу третьих лиц — страховых компаний АО «Российская национальная перестраховочная компания» (выдало гарантию на обеспечение фонда) и ООО «Абсолют страхование» (страховщик ответственности собственника суда «Волгонефть-239»). Суд удовлетворил это требование.

Докажите, что уборка была необходимой

После этого представитель пермских компаний «Кама Шиппинг» и «КамаТрансОйл» попросила отказать в удовлетворении иска к «Кама Шиппинг». Ранее именно эту компанию называли владельцем судна «Волгонефть-212». Эту же информацию нашим пермским коллегам из 59.RU подтвердил соучредитель и гендиректор фирмы Константин Сельков. Но, как объяснила во время заседания Мария Краснова, «Кама Шиппинг» — это компания, которая является бербоут-чартерным фрахтователем, а владельцем судна выступает «КамаТрансОйл». Простыми словами это значит, что между компаниями был заключен договор, по которому судно сдали в аренду без экипажа и снаряжения. В таком случае фрахтователь — «Кама Шиппинг» — стал «временным владельцем» и нес полную ответственность за его эксплуатацию. Но представитель фирмы, сославшись на законодательство, заявила, что это не касается случаев с загрязнением.

Фрахтователь — это лицо, получившее по договору право за установленную плату перевезти морем определенный груз на зафрахтованном судне.

«Волгатраснефть» также поспешила подать свой отзыв на иск Морспасслужбы. По словам представителя Елены Поповой, истец «не доказал связь своих требований с инцидентом».

Очистка моря и пляжа от мазута в селе Витязево. Видео снято 9 марта Источник: оперштаб Кубани

— Фактически свои требования о взыскании затрат на ликвидацию разлива он [истец] обосновывает своими собственными односторонними расчетами, к этим расчетам не приложены ни соответствующие акты, ни то, что данные затраты были действительно необходимы. В ликвидации последствий участвовало довольно много лиц, и все несли те или иные расходы. Соответственно, разумность, относимость и целесообразность затрат никак не доказана, — заявила Попова.

В ответ представитель Морспасслужбы Алла Мушинская вновь повторила, что исковые требования будут уточняться, и заявила, что на следующих заседаниях они могут приложить видеозаписи, на которых будут видны проведенные работы. Кроме того, доказательством Мушинская предлагает приложить к делу табели учета рабочего времени.

— 12-часовой рабочий день — это тот минимум, который был на протяжении долгого времени у всех спасателей. Это был минимум. А сколько часов было на самом деле… — сказала Мушинская.

На этом предварительное заседание подошло к концу. От комментариев обе стороны решили воздержаться. Рассмотрение дела по существу начнется уже 7 апреля.

Водолазы Морской спасательной службы после спуска к затонувшим фрагментам танкеров Источник: Морспасслужба











Это еще далеко не конец

Пока привлечение собственников танкеров к ответственности — это очень разрозненный процесс. До этого Арбитражный суд уже принимал решения о взыскании штрафов с владельцев затонувших танкеров. Тогда иски подавала Новороссийская транспортная прокуратура.

13 февраля за «нарушение требований технического регламента» Арбитражный суд Краснодарского края назначил штраф компании «Кама Шиппинг» в размере 30 тысяч рублей (по административному делу о танкере «Прикамье», который также был в тот день в Керченском проливе), а «Волгатранснефть» оштрафовали в размере 600 тысяч рублей — по 300 тысяч за два танкера «Волгонефть-239» (часть судна затонула, часть — села на мель) и «Волгонефть-109» (подал сигнал бедствия 17 декабря).

Позже, 18 февраля, стало известно, что «Волгатранснефть» также оштрафовали еще на 300 тысяч за танкер «Волгонефть-270» (танкер также был во время шторма в проливе).

Водолазы собирают нефтепродукты со дна моря в районе причала в Джемете (Анапа) Источник: оперштаб Кубани

27 февраля «Кама Шиппинг» вновь оштрафовали за то же нарушение еще на 30 тысяч рублей. По данным прокуратуры, танкер «Волгонефть-212» с 30 ноября не имел действующих документов, а сезон плавания был нарушен.

Уже 10 марта мэрия Анапы сообщила, что подала свой иск к владельцам затонувших судов на 211 миллионов рублей, заверив, что именно столько администрация курорта уже потратила на ликвидацию последствий. При этом власти уточнили, что сумма по иску будет только расти.

То есть спустя три месяца свои требования к владельцам танкеров уже предъявили прокуратура, спасатели и мэрия Анапы, и это еще не конец, потому что как минимум еще нет разбирательства по поводу нанесенного природе ущерба.