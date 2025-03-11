После массовой атаки беспилотников на Москву в пригороде вспыхнули две многоэтажки — кадры

В Подмосковье вспыхнули две многоэтажки. Это случилось после массовой атаки БПЛА — на Москву летели десятки беспилотников.
На последних этажах жилого дома в Раменском районе разрушено остекление, осколки лежат у многоэтажки, сообщают очевидцы. На балконе вспыхнул пожар.
Также местные жители сообщают о еще одной вспыхнувшей многоэтажке — в Ленинском округе.
Официальной информации о случившемся пока нет, о пострадавших ничего не известно. Сергей Собянин сообщил, что в Московской области уничтожены уже 58 БПЛА, отражение атак продолжается.
Также БПЛА атаковали Курскую, Рязанскую и Тульскую области. ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. Погибли четыре человека.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.