После массовой атаки беспилотников на Москву в пригороде вспыхнули две многоэтажки — кадры

Фото с места ЧП Источник: bazabazon / Telegram











В Подмосковье вспыхнули две многоэтажки. Это случилось после массовой атаки БПЛА — на Москву летели десятки беспилотников.

На последних этажах жилого дома в Раменском районе разрушено остекление, осколки лежат у многоэтажки, сообщают очевидцы. На балконе вспыхнул пожар.

Также местные жители сообщают о еще одной вспыхнувшей многоэтажке — в Ленинском округе.

Источник: ostorozhno_moskva / Telegram

Официальной информации о случившемся пока нет, о пострадавших ничего не известно. Сергей Собянин сообщил, что в Московской области уничтожены уже 58 БПЛА, отражение атак продолжается.

Также БПЛА атаковали Курскую, Рязанскую и Тульскую области. ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. Погибли четыре человека.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.