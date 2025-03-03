«Пытались выхватить табельное»: в Ярославской области дебошир устроил потасовку с полицейскими

Местные жители сообщили о перепалке Источник: Тутаев | Другой Ракурс / Vk.com











В Тутаеве Ярославской области дебошир устроил разборки с сотрудниками полиции. Инцидент произошел вечером 2 марта во дворе девятиэтажки на улице Моторостроителей, 79.

О случившемся рассказали местные жители в социальных сетях. По их словам, нападавших было трое.

— Пьяные мужики напали на сотрудников полиции, дрались с ними, пытались выхватить табельное оружие. Как только смелости хватило, — написали очевидцы в группе «Тутаев | Другой Ракурс» во «Вконтакте».

— Я вышла на крики и выстрел, задержали троих, никто особо не сопротивлялся. На эмоциях, все громко разговаривали, но цензурно. Приехали четыре машины ДПС, долго гильзу искали. А вот что мужчины натворили, не знаю, — написала Лала Асланова.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, как все было на самом деле. Оказалось, что наряд ДПС заметил мужчину, управлявшего мотобуксировщиком. На нем по дорогам общего пользования ездить запрещено.

— В ходе задержания водителя, проходивший мимо гражданин вмешался в действия полицейских, схватил одного из патрульных за форменную одежду, пытался прикоснуться к кобуре с табельным оружием, — рассказали правоохранители.