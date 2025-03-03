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Происшествия «Пытались выхватить табельное»: в Ярославской области дебошир устроил потасовку с полицейскими

«Пытались выхватить табельное»: в Ярославской области дебошир устроил потасовку с полицейскими

Очевидцы рассказали о ЧП

937
4 комментария
Местные жители сообщили о перепалке | Источник: Тутаев | Другой Ракурс / Vk.comМестные жители сообщили о перепалке | Источник: Тутаев | Другой Ракурс / Vk.com

Местные жители сообщили о перепалке

Источник:

В Тутаеве Ярославской области дебошир устроил разборки с сотрудниками полиции. Инцидент произошел вечером 2 марта во дворе девятиэтажки на улице Моторостроителей, 79.

О случившемся рассказали местные жители в социальных сетях. По их словам, нападавших было трое.

— Пьяные мужики напали на сотрудников полиции, дрались с ними, пытались выхватить табельное оружие. Как только смелости хватило, — написали очевидцы в группе «Тутаев | Другой Ракурс» во «Вконтакте».

— Я вышла на крики и выстрел, задержали троих, никто особо не сопротивлялся. На эмоциях, все громко разговаривали, но цензурно. Приехали четыре машины ДПС, долго гильзу искали. А вот что мужчины натворили, не знаю, — написала Лала Асланова.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, как все было на самом деле. Оказалось, что наряд ДПС заметил мужчину, управлявшего мотобуксировщиком. На нем по дорогам общего пользования ездить запрещено.

—  В ходе задержания водителя, проходивший мимо гражданин вмешался в действия полицейских, схватил одного из патрульных за форменную одежду, пытался прикоснуться к кобуре с табельным оружием, — рассказали правоохранители.

В итоге полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух. Тогда дебошир успокоился. Его доставили в отдел, материалы передадут следователям.

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Комментарии
4
Гость
32 минуты
Челябинск отдыхает!😂
Гость
33 минуты
Тутаевские Мужики на столько суровые, что их боятся даже Полицейские. Наша Раша какая-то! 😂😂😂
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