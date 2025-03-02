НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -1

0 м/c,

штиль.

 754мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Проблемы с отоплением
Обзор супермаркета
Афиша на 2 марта
ДТП с бензовозом
Как живут на окраине Брагина
Симптомы гриппа
Конкурс 76.RU
Где бесплатно заняться спортом
Тройное ДТП
Происшествия Стрельба в ТЦ в Мытищах Посетитель устроил стрельбу в подмосковном ТЦ — кадры

Посетитель устроил стрельбу в подмосковном ТЦ — кадры

Стрелок за сегодняшний день дважды посещал ТЦ

810
3 комментария
Люди бросились к выходам, как услышали звуки стрельбы | Источник: «Mytischi_Official | НОВОСТИ» / T.meЛюди бросились к выходам, как услышали звуки стрельбы | Источник: «Mytischi_Official | НОВОСТИ» / T.me

Люди бросились к выходам, как услышали звуки стрельбы

Источник:

В торговом центре «Красный Кит» в Мытищах (Подмосковье) люди услышали звуки стрельбы и начали эвакуироваться через черный ход. Информацию о стрельбе журналистам ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

— Страшно было очень, люди бежали и кричали «стрельба». Магазины резко закрылись, — поделилась одна из посетительниц в соцсетях.

По информации очевидцев, в зоне фуд-корта раздались выстрелы, после этого люди начали быстро покидать здание. По предварительной информации, стрелок использовал травматический пистолет.

Источник:

По информации SHOT, мужчина за сегодняшний день дважды посещал ТЦ. В первый раз между ним и охранниками начался спор, а после его выгнали из здания. Однако он вернулся вновь, в какой-то момент между ним и охраной снова завязался спор, мужчину ударили электрошокером, а он в ответ открыл огонь. Официальных подтверждений о пострадавших на данный момент пока нет.

Источник: «МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ» / T.meИсточник: «МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ» / T.me
Источник:

— Выстрелы было слышно на втором этаже. Спустились на 1-й по эскалатору и через лавку Караваевых выбежали на парковку. Толпа большая, все бежали, но без давки. Дети без курток, с телефонами, — публикует информацию очевидцев Telegram-канал SHOT.

ПО ТЕМЕ
Стрельба Торговый центр ЧП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
47 минут
Джигиты только с боевыми золотыми пистолетами
Гость
34 минуты
Победители-Освободили вернуться и всё будет по плану
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Не уходили, хлопнув дверью»: эксперт — о том, вернется ли Apple в Россию на фоне переговоров Москвы и Вашингтона
Анна Мартыновская
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление