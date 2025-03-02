Посетитель устроил стрельбу в подмосковном ТЦ — кадры

Люди бросились к выходам, как услышали звуки стрельбы Источник: «Mytischi_Official | НОВОСТИ» / T.me

В торговом центре «Красный Кит» в Мытищах (Подмосковье) люди услышали звуки стрельбы и начали эвакуироваться через черный ход. Информацию о стрельбе журналистам ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.

— Страшно было очень, люди бежали и кричали «стрельба». Магазины резко закрылись, — поделилась одна из посетительниц в соцсетях.

По информации очевидцев, в зоне фуд-корта раздались выстрелы, после этого люди начали быстро покидать здание. По предварительной информации, стрелок использовал травматический пистолет.

Источник: «Мытищи Life» / T.me

По информации SHOT, мужчина за сегодняшний день дважды посещал ТЦ. В первый раз между ним и охранниками начался спор, а после его выгнали из здания. Однако он вернулся вновь, в какой-то момент между ним и охраной снова завязался спор, мужчину ударили электрошокером, а он в ответ открыл огонь. Официальных подтверждений о пострадавших на данный момент пока нет.

Источник: «МЫТИЩИ.LIVE • НОВОСТИ» / T.me