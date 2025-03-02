Посетитель устроил стрельбу в подмосковном ТЦ — кадры

В торговом центре «Красный Кит» в Мытищах (Подмосковье) люди услышали звуки стрельбы и начали эвакуироваться через черный ход. Информацию о стрельбе журналистам ТАСС подтвердили в правоохранительных органах.
— Страшно было очень, люди бежали и кричали «стрельба». Магазины резко закрылись, — поделилась одна из посетительниц в соцсетях.
По информации очевидцев, в зоне фуд-корта раздались выстрелы, после этого люди начали быстро покидать здание. По предварительной информации, стрелок использовал травматический пистолет.
По информации SHOT, мужчина за сегодняшний день дважды посещал ТЦ. В первый раз между ним и охранниками начался спор, а после его выгнали из здания. Однако он вернулся вновь, в какой-то момент между ним и охраной снова завязался спор, мужчину ударили электрошокером, а он в ответ открыл огонь. Официальных подтверждений о пострадавших на данный момент пока нет.
— Выстрелы было слышно на втором этаже. Спустились на 1-й по эскалатору и через лавку Караваевых выбежали на парковку. Толпа большая, все бежали, но без давки. Дети без курток, с телефонами, — публикует информацию очевидцев Telegram-канал SHOT.