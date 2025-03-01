Украинские дроны атаковали Россию. В Тверской области БПЛА врезался в многоэтажку

В ночь на 1 марта ВСУ атаковали Тверскую область. Об атаке дронов сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
— Над территорией отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы и средства на месте. Продолжается мониторинг воздушного пространства. Идет процесс ликвидации БПЛА над территорией региона, — отчитался Руденя.
Вскоре он добавил, что в городе Удомле фрагменты дрона попали в окно одной из квартир. Жителей дома эвакуировали, их временно разместили в одном из образовательных учреждений города.
— Проводятся мероприятия по ликвидации последствий. По окончании процесса ликвидации жители будут возвращены в свои квартиры. Обстановка находится на контроле губернатора, — добавил Руденя.
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Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
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