НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 759мм 62%
Подробнее
0 Пробки
USD 88,26
EUR 91,57
Ограничили работу аэропорта
Отключили отопление
Чем болеют в Центральной России
Прогноз погоды на март
Закрытие пунктов Ozon и Wildberries
Ограничат продажу алкоголя
Нашли опасную шаурму
Продают Дом быта
Продают готовый бизнес
Конкурс 76.RU
Происшествия Спецоперация на Украине Украинские дроны атаковали Россию. В Тверской области БПЛА врезался в многоэтажку

Украинские дроны атаковали Россию. В Тверской области БПЛА врезался в многоэтажку

Ее жителей временно эвакуировали

170
Написать комментарий
По соцсетям разошлись фото из квартиры | Источник: BAZA / T.meПо соцсетям разошлись фото из квартиры | Источник: BAZA / T.me

По соцсетям разошлись фото из квартиры

Источник:

В ночь на 1 марта ВСУ атаковали Тверскую область. Об атаке дронов сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

— Над территорией отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы и средства на месте. Продолжается мониторинг воздушного пространства. Идет процесс ликвидации БПЛА над территорией региона, — отчитался Руденя.

Вскоре он добавил, что в городе Удомле фрагменты дрона попали в окно одной из квартир. Жителей дома эвакуировали, их временно разместили в одном из образовательных учреждений города.

— Проводятся мероприятия по ликвидации последствий. По окончании процесса ликвидации жители будут возвращены в свои квартиры. Обстановка находится на контроле губернатора, — добавил Руденя.

Источник: BAZA / T.meИсточник: BAZA / T.me
Источник:
Источник: BAZA / T.meИсточник: BAZA / T.me
Источник:

Той же ночью в США прошел «исторический спор» между Трампом и Зеленским. Мы подробно рассказывали об этом дипломатическом скандале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Дроны Атака дрона ВСУ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Пушкин глазами Гончаровой. Стоит ли смотреть сериал «Натали и Александр» об отношениях поэта и его жены — рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Сокрушаться о росте цены — как вспоминать мороженое за 16 копеек»: сколько будет стоить новый iPhone 16e в России
Анна Мартыновская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление