Украинские дроны атаковали Россию. В Тверской области БПЛА врезался в многоэтажку

По соцсетям разошлись фото из квартиры Источник: BAZA / T.me











В ночь на 1 марта ВСУ атаковали Тверскую область. Об атаке дронов сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

— Над территорией отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Силы и средства на месте. Продолжается мониторинг воздушного пространства. Идет процесс ликвидации БПЛА над территорией региона, — отчитался Руденя.

Вскоре он добавил, что в городе Удомле фрагменты дрона попали в окно одной из квартир. Жителей дома эвакуировали, их временно разместили в одном из образовательных учреждений города.

— Проводятся мероприятия по ликвидации последствий. По окончании процесса ликвидации жители будут возвращены в свои квартиры. Обстановка находится на контроле губернатора, — добавил Руденя.

Источник: BAZA / T.me

Источник: BAZA / T.me

Той же ночью в США прошел «исторический спор» между Трампом и Зеленским. Мы подробно рассказывали об этом дипломатическом скандале.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.