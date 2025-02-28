В разных городах России двух новорожденных выбросили в мусорку. Один выжил: новости 28 февраля

Ребенка спас прохожий Источник: ГСУ СК России по Московской области











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 28 февраля.

В Самаре попытались взорвать здание правительства

В Самарской области на крыльце здания правительства сработало взрывное устройство. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Всё случилось рано утром. По версии следствия, около 04:30 по МСК мужчина бросил на лестницу перед зданием взрывоопасный предмет и скрылся на автомобиле, которым управлял другой мужчина. Задержали двух подозреваемых — отца и сына. Во время взрыва никто не пострадал.

Трамп продлил действие антироссийских санкций на год

Президент США продлил санкции, наложенные на Россию. Документ опубликовали на портале Белого дома:

— В соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660, — цитирует указ РИА Новости.

Первым этот указ подписал 44-й президент США Барак Обама в марте 2014 года. Как об этом писало Посольство и консульство США в РФ, документ — это ответ на присоединение Крыма и другие действия России, угрожающие ее «безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности».

Президентский указ направлен на лиц, якобы причастных к действию российских властей на Украине. Подозреваемым ограничили зарубежные поездки и наложили на них прочие санкции.

Трамп продлил санкции на фоне новостей о переговорах между Россией и США, прошедших в этот же день в Саудовской Аравии. На встрече, как ранее анонсировал глава МИД РФ Сергей Лавров, должны были обсуждать проблемы, которые накопились между Россией и США во время работы бывшей администрации президента Соединенных Штатов. Переговоры длились свыше шести часов, а их участники отказались комментировать итоги встречи.

Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Певец Александр Буйнов находился за рулем Lexus, который сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали с разрывом связок. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего, идет проверка.

Она успела отскочить, но всё равно получила травмы. Артист, по ее словам, попытался скрыться с места происшествия, так как боялся, что его узнают. Позднее певец заявил, что готов оказать помощь пострадавшей.

В ЦБ намекнули на сохранение высокой ключевой ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ключевую ставку в 21% необходимой для достижения цели по инфляции в 4%. Такое заявление она сделала на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

— Уровень ключевой ставки у нас тот, который необходим для того, чтобы инфляция перестала ускоряться, — заявила Набиуллина.

По прогнозам ЦБ, годовая инфляция в стране снизится до 7–8% в этом году и вернется к 4% в следующем. Отмечается, что в ближайшие месяцы инфляционное давление постепенно станет снижаться.

Двух детей выбросили на мусорку

В Красноярске младенца нашли в мусорном баке. 16-летняя девушка подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка, пишет NGS24.RU.

Младенец появился на свет в туалете. Молодой матери после преждевременных родов понадобилась помощь врачей, ее привезли в перинатальный центр.

Врачам девушка сказала, будто отдала ребенка прохожим. А позже призналась, что сбросила его в мусоропровод. Девятиклассница скрыла от родных свою беременность.

Подобный случай произошел в подмосковном Орехово-Зуеве. Местный житель нашел пакет, в котором находился новорожденный. По версии следствия, женщина родила ребенка, а затем выбросила в мусорный контейнер.

Малыша удалось спасти, поскольку проходивший мимо мужчина услышал крики. Ребенка доставили в родильный дом, сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Правоохранители устанавливают личность матери. Прокуратура взяла на контроль ход расследования, а также дальнейшее жизнеустройство новорожденного.

Участников детского турнира по хоккею под Волгоградом «пытают» холодными номерами в гостинице

Родители хоккеистов, прибывших на турнир «Золотая шайба», пожаловались на холод в гостиничных номерах. Как рассказали наши коллеги из V1.RU, из-за низких температур более десятка спортсменов слегли с признаками ОРВИ. Несколько намеченных матчей вовсе пришлось отменить, а родители ожидающих следующей игры ребят боятся ехать в Волгоград.

Один из родителей участников турнира рассказал корреспонденту V1.RU подробности инцидента:

— 20 февраля мы приехали на соревнования, — поведал Владимир Кравчук. — Первые два дня дети спали в одежде, температура в номерах была 15–17 градусов. Два дня я бился с организаторами и администратором гостиницы, чтобы дали хотя бы тепловые пушки. Нам выдали обогреватели, и более-менее температура поднялась до 21–22 градусов. Воды горячей практически не было, искупаться в душе был полный квест. Восемь из 15 детей в нашей команде заболели. Три команды вообще с турнира снялись из-за больных.

При этом руководство отеля уверяет, что никаких проблем с температурным режимом в здании нет. По словам арендатора, Льва Иванова, вся проблема была искусственно раздута самими родителями. Другой источник, тренер «Золотой шайбы» Владимир Смирнов, назвал число спортсменов, заболевших ОРВИ. Их было восемь, для некоторых из них пришлось вызывать скорую.

Володина потребовали отправить в отставку

Зоозащитники из Оренбурга требуют отстранить от работы спикера Госдумы Вячеслава Володина, пишет 56.RU. Соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале «По дороге к солнцу», администратор которого Элла Игнат — активный борец за права животных.

Поводом стало высказывание Володина после нападения собак на людей. Он призвал быстрее разработать законопроект, который будет защищать людей от бездомных животных.