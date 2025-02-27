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Происшествия Борца с коррупцией нашли мертвым в здании МВД

Борца с коррупцией нашли мертвым в здании МВД

Следователи проводят проверку

613
4 комментария
Тело полковника обнаружили на рабочем месте | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUТело полковника обнаружили на рабочем месте | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Тело полковника обнаружили на рабочем месте

Источник:

В Москве нашли тело полковника Евгения Головатого. Оно находилось в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России.

По данным «Коммерсанта», полковник являлся заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Сейчас проводится доследственная проверка, пишет издание. По ее результатам уже будут принимать решение о возбуждении уголовного дела, предположительно, о доведении до самоубийства.

Правоохранительные органы пока не подтверждали данных о смерти Головатого, также пока не сообщали и об уголовном деле. Городские медиа отправили запрос в пресс-службу МВД России. Ответа на момент публикации не поступило.

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Смерть Полковник МВД Проверка Коррупция
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Версия. Узнал что в РФ существует коррупция. Это его расстроило. Совершил самоубийство.
Гость
2 часа
перешел дорогу диаспоре Айзербайджана
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