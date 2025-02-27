Борца с коррупцией нашли мертвым в здании МВД

Тело полковника обнаружили на рабочем месте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Москве нашли тело полковника Евгения Головатого. Оно находилось в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России.

По данным «Коммерсанта», полковник являлся заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Сейчас проводится доследственная проверка, пишет издание. По ее результатам уже будут принимать решение о возбуждении уголовного дела, предположительно, о доведении до самоубийства.