Борца с коррупцией нашли мертвым в здании МВД

В Москве нашли тело полковника Евгения Головатого. Оно находилось в здании Главного управления по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России.
По данным «Коммерсанта», полковник являлся заместителем начальника управления «П», которое борется с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Сейчас проводится доследственная проверка, пишет издание. По ее результатам уже будут принимать решение о возбуждении уголовного дела, предположительно, о доведении до самоубийства.
Правоохранительные органы пока не подтверждали данных о смерти Головатого, также пока не сообщали и об уголовном деле. Городские медиа отправили запрос в пресс-службу МВД России. Ответа на момент публикации не поступило.