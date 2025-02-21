В Израиле взорвались три автобуса. Террористы заявили о «мести»: новости 21 февраля

В пригороде Тель-Авива взорвались автобусы Источник: Ynet











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 февраля.

Теракт в Израиле

В пригороде Тель-Авива, в Бат-Яме, накануне вечером произошло сразу три взрыва в пустых автобусах, которые находились на двух парковках. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на заявление полиции.

Кроме того, в автобусах в Бат-Яме и Холоне были обнаружены еще два взрывных устройства, которые не успели сработать. Саперы успешно обезвредили эти устройства. Всего обнаружили пять бомб, каждая из которых была оснащена таймером. В каждой бомбе было пять килограммов взрывчатого вещества.

Источник: ILTV

Предполагается, что взрывы планировали на утренние часы 21 февраля. Это могло бы привести к большому количеству жертв среди пассажиров.

На одном из неразорвавшихся устройств была обнаружена надпись «Месть из Тулькарема». Это может быть связано с недавней антитеррористической операцией израильской армии на Западном берегу. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако в Telegram-канале, связанном с ХАМАС, появилось сообщение о «мести», но прямого признания причастности к атаке не было.

После этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился усилить военные операции на Западном берегу, а министр обороны Исраэль Кац приказал нарастить армию в этом регионе. Министр транспорта Мири Регев приостановила движение всех автобусов, поездов и легкорельсового транспорта по всей стране для проверок на наличие взрывных устройств. Водителям общественного транспорта рекомендовали тщательно осматривать свои машины перед началом движения.

Источник: ILTV

Сотрудники правоохранительных органов и специальных служб ведут активные поиски взрывных устройств и осуществляют задержание потенциальных злоумышленников. Граждан просят не приближаться к местам взрывов и сообщать о любых подозрительных объектах или людях.

По данным телеканала Channel 12, на следующий день после теракта Служба общей безопасности Израиля (Шабак) задержала трех человек, включая гражданина страны. Его подозревают в содействии одному из преступников. Мужчину доставят в суд Тель-Авива для продления срока содержания под стражей.

Россиян призывают не торопиться скупать доллары

Россиян просят не скупать доллары по сниженному курсу. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что есть вероятность дальнейшего укрепления рубля по отношению к американской валюте.

— Я бы не рекомендовал увлекаться покупкой долларов. Скорее всего, геополитическая ситуация будет меняться, а это влияет на курс рубля, — рассказал Аксаков ТАСС.

По его мнению, покупка долларов сейчас может оказаться невыгодной. Кроме того, российские банки сталкиваются с ограничениями со стороны американских властей в ситуации с обменом старых долларов, поэтому за купюры старого образца предлагают значительную скидку.

Новый коронавирус

В Китае обнаружили новый вид коронавируса HKU5, который способен заражать тем же путем, что и COVID-19. Его исследовали в лаборатории Гуанчжоу вместе со специалистами из Ухани (откуда началась пандемия в 2019 году).

Сам вирус выявили у летучих мышей. Ученые отмечают, что мербековирусы летучих мышей являются серьезной угрозой.

Merbecovirus — подрод вирусов рода Betacoronavirus, включая коронавирус, связанный с человеческим патогеном, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром. Вирусы этого подрода ранее были известны как коронавирусы группы 2с.

По мнению китайского вирусолога Ши Чжэнли, новый штамм HKU5-CoV-2 имеет высокую способность к межвидовому распространению и может заражать более широкий спектр организмов. Ученые продолжат более тщательное исследование, но пока, уверены они, причин для беспокойства нет.

Компания парней устроила расправу над студентками в Каменске-Уральском

Студентки пострадали от компании парней, которые устроили им расправу и снимали издевательства на видео. Молодые люди решили так «наказать» девушек за то, что одна из них ответила отказом на навязчивое общение парня.

Студенток похитили и увезли на автомойку, заставили раздеться, поставили на колени, били, таскали за волосы, поливали ледяной водой и пеной из «керхера», снимая всё на видео.

После этого девушек увезли домой, а они вместе с родителями написали заявление в полицию. В отношении парней возбудили уголовное дело, но лишь по статье «Хулиганство», а не по более жесткой («Похищение»).

По информации юриста Сергея Тетерина, в деле есть все признаки уголовной статьи и похищение. Она более жесткая по сравнению с хулиганством, по ней предусмотрены реальные сроки от 5 до 12 лет. Кроме того, избирается жесткая мера пресечения на время следствия — арест. При этом жертвы имеют право на госзащиту.

Теперь родители и пострадавшие девушки боятся, что мучители отделаются принудительными работами или условным сроком, а после этого начнут мстить. Мать одной из пострадавших передала видео в редакцию нашим коллегам E1.RU и сейчас пытается добиться справедливого наказания для обидчиков.

Участники расправы снимали свои издевательства на видео Источник: предоставлено родными пострадавшей девушки

Прокуратура Каменска-Уральского уже взяла на контроль расследование уголовного дела. Родители готовят обращение главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Мошенники начали использовать новую схему для обмана россиян

Телефонные мошенники разработали новый сценарий. Теперь они убеждают жертву прекратить общение с близкими, собрать ценные вещи и уехать в другой регион. После этого злоумышленники связываются с родственником жертвы и сообщают о похищении, требуя выкуп. Об этом предупредила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По словам Волк, такой случай недавно произошел в Москве. Там злоумышленники вынудили подростка продать украшения матери и отправиться во Владимирскую область для передачи денег. Они заявили, что ребенок похищен, и потребовали 500 тысяч рублей за его возвращение. Однако мать обратилась в полицию, и мальчика нашли.

При проверках в «Светофорах» изъяли более 300 тонн небезопасных продуктов

Депутат Госдумы Сергей Лисовский обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку сети дискаунтеров «Светофор». В ходе проверки было обнаружено более 5,7 тысячи партий небезопасной продукции общим весом более 300,1 тонны. По решению суда были закрыты 76 торговых точек. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

С 10 по 30 января в 45 регионах России были проверены все 58 предприятий, работающих под брендом «Светофор». В ходе проверок было проведено 1485 инспекций, а также составлено 2,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях, в результате чего общая сумма штрафов составила более 1,2 миллиона рублей.