Рухнула крыша, к вылету готовят пожарную авиацию. Самый длинный дом в Москве охватил огонь: видео

В Москве вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил здание Института вычислительной техники (НИЦЭВТ) на Варшавском шоссе, сообщают наши коллеги из MSK1.RU. По данным МЧС, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров.
На месте обрушилась кровля, на видео слышны хлопки взрывов баллонов. До приезда спасателей из здания выбрались 30 человек — они самостоятельно вышли на улицу. Информации о пострадавших нет.
К вылету на место возгорания готовится спасательно-пожарная авиация. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Здание, в котором находится институт, — «лежачий небоскреб», самый длинный дом в Москве. Кроме НИЦЭВТ внутри площади арендуют офисы, фитнес-центры, магазины и автосервисы. Есть также и жилые площади.