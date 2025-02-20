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Рухнула крыша, к вылету готовят пожарную авиацию. Самый длинный дом в Москве охватил огонь: видео

На месте работают спасатели

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Есть ли пострадавшие&nbsp;— неизвестно | Источник: Осторожно, Москва / T.meЕсть ли пострадавшие&nbsp;— неизвестно | Источник: Осторожно, Москва / T.me

Есть ли пострадавшие — неизвестно

Источник:

В Москве вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил здание Института вычислительной техники (НИЦЭВТ) на Варшавском шоссе, сообщают наши коллеги из MSK1.RU. По данным МЧС, площадь пожара достигла 1,5 тысячи квадратных метров.

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На месте обрушилась кровля, на видео слышны хлопки взрывов баллонов. До приезда спасателей из здания выбрались 30 человек — они самостоятельно вышли на улицу. Информации о пострадавших нет.

К вылету на место возгорания готовится спасательно-пожарная авиация. Пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Источник:
Источник:
Источник:

Здание, в котором находится институт, — «лежачий небоскреб», самый длинный дом в Москве. Кроме НИЦЭВТ внутри площади арендуют офисы, фитнес-центры, магазины и автосервисы. Есть также и жилые площади.

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Пожар Варшавское шоссе МЧС Москвы
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