Почти 100 беспилотников и ракета атаковали Россию: под ударом оказались жилые дома и завод — кадры

Больше всего атак пришлось на акваторию Азовского моря Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку по шести регионам России. Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря, — сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Больше всего атак пришлось на акваторию Азовского моря. Там силы ПВО за ночь сбили 38 украинских БПЛА. Над Краснодарским краем уничтожено 24 беспилотника. По информации Telegram-канала SHOT, беспилотники пытались нанести ущерб Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе НПЗ были слышны взрывы, а рядом с предприятием произошло возгорание.

Последствия атаки на Кубань Источник: 93.RU

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что первый удар беспилотников пришелся на город Славянск-на-Кубани. Там обломки дронов упали на частные жилые дома. Из-за этого пострадал ребенок в возрасте 4 лет, девочку госпитализировали. Также удар был нанесен по поселку Ильскому Северного района, там пострадала женщина.

По данным СМИ, дронами пытались атаковать местный НПЗ Источник: SHOT / Telegram