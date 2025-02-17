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Происшествия Почти 100 беспилотников и ракета атаковали Россию: под ударом оказались жилые дома и завод — кадры

Почти 100 беспилотников и ракета атаковали Россию: под ударом оказались жилые дома и завод — кадры

В Краснодарском крае из-за массированного удара возник пожар на НПЗ

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1 комментарий
Больше всего атак пришлось на акваторию Азовского моря | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUБольше всего атак пришлось на акваторию Азовского моря | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Больше всего атак пришлось на акваторию Азовского моря

Источник:

Сегодня ночью ВСУ совершили массированную атаку по шести регионам России. Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников, а также управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над акваторией Азовского моря, — сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Больше всего атак пришлось на акваторию Азовского моря. Там силы ПВО за ночь сбили 38 украинских БПЛА. Над Краснодарским краем уничтожено 24 беспилотника. По информации Telegram-канала SHOT, беспилотники пытались нанести ущерб Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе НПЗ были слышны взрывы, а рядом с предприятием произошло возгорание.

Последствия атаки на Кубань

Источник:
Источник: krymsk_temaregion / TelegramИсточник: krymsk_temaregion / Telegram
Источник: krymsk_temaregion / TelegramИсточник: krymsk_temaregion / Telegram
Источник: krymsk_temaregion / TelegramИсточник: krymsk_temaregion / Telegram

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал, что первый удар беспилотников пришелся на город Славянск-на-Кубани. Там обломки дронов упали на частные жилые дома. Из-за этого пострадал ребенок в возрасте 4 лет, девочку госпитализировали. Также удар был нанесен по поселку Ильскому Северного района, там пострадала женщина.

По данным СМИ, дронами пытались атаковать местный НПЗ

Источник:

Еще 15 дронов за ночь сбили над Республикой Крым, 7 над Черным морем, по 2 беспилотника уничтожили над Курской и Ростовской областями и по одному над Брянской и Белгородской областями.

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Беспилотник Дроны ПВО ВСУ
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Комментарии
1
Гость
1 час
Таврический строит многополярный Мир и освобождает доисторические территории, украинцы не хотят жить по его плану но мы их заставим
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