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Происшествия Атаки БПЛА Закрытые аэропорты, удары по домам и пожары: Россию атаковали десятки беспилотников

Закрытые аэропорты, удары по домам и пожары: Россию атаковали десятки беспилотников

Без пострадавших не обошлось

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3 комментария
Больше всего дронов уничтожили в Волгоградской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUБольше всего дронов уничтожили в Волгоградской области | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Больше всего дронов уничтожили в Волгоградской области

Источник:

Над российскими регионами уничтожили 40 дронов. В некоторых местах возникли пожары, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Какие территории попали под удар и что известно о последствиях — в нашем материале.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 — над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА — над Калужской областью, девять БПЛА — над Ростовской и два — над территорией Саратовской области, — сообщили в Тelegram-канале Минобороны РФ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, сейчас оперативные службы проводят мероприятия по ликвидации последствий падения обломков.

— По предварительной информации, на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв. м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано. На юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь, — сообщил Бочаров.

В Калужской области на территории одного из промышленных предприятий произошел пожар после падения дрона. По предварительной информации, пострадавших нет.

— На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений, — заявил глава региона Владислав Шапша. На место прибыли спасатели.

В Ростовской области тоже отразили атаку. В регионе обошлось без жертв.

— Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова по адресу пер. Ермака, 34, пробита кровля частного дома. К счастью, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников, — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Власти Саратовской области предупреждали об угрозе атаки, пишет 164.RU. Данных о разрушениях в регионах нет. Аналогичная обстановка — в Курской и Белгородской областях. Хлопки услышали и в Тульской области, передает 71.RU. Однако неизвестно, что стало причиной громких звуков.

Из-за угрозы безопасности в нескольких регионах вводили временные ограничения. Запреты на полеты коснулись аэропортов в Астрахани, Владикавказе, Волгограде, Грозном, Калуге, Саратове и Ульяновске.

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Дроны Атака беспилотника Пожар Последствия Разрушение
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Сопротивляются украинцы освобождению, не хотят в многополярном Мире процветать как мы придётся с благосостояния РПЦ применить крайние меры для сохранения авторитета среди пацанов , власти и денег
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