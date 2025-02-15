Закрытые аэропорты, удары по домам и пожары: Россию атаковали десятки беспилотников

Больше всего дронов уничтожили в Волгоградской области Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Над российскими регионами уничтожили 40 дронов. В некоторых местах возникли пожары, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Какие территории попали под удар и что известно о последствиях — в нашем материале.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов: 17 — над территорией Волгоградской области, 12 БПЛА — над Калужской областью, девять БПЛА — над Ростовской и два — над территорией Саратовской области, — сообщили в Тelegram-канале Минобороны РФ.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе. По его словам, сейчас оперативные службы проводят мероприятия по ликвидации последствий падения обломков.

— По предварительной информации, на территории промзоны возникло локальное возгорание на площади не более 5 кв. м, которое было оперативно локализовано и ликвидировано. На юге Волгограда зафиксировано падение обломков на кровлю жилого дома и повреждение припаркованного автомобиля. Легкие травмы получил один человек — врачи оказывают ему необходимую помощь, — сообщил Бочаров.

В Калужской области на территории одного из промышленных предприятий произошел пожар после падения дрона. По предварительной информации, пострадавших нет.

— На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание одного из строений, — заявил глава региона Владислав Шапша. На место прибыли спасатели.

В Ростовской области тоже отразили атаку. В регионе обошлось без жертв.

— Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова по адресу пер. Ермака, 34, пробита кровля частного дома. К счастью, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников, — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Власти Саратовской области предупреждали об угрозе атаки, пишет 164.RU. Данных о разрушениях в регионах нет. Аналогичная обстановка — в Курской и Белгородской областях. Хлопки услышали и в Тульской области, передает 71.RU. Однако неизвестно, что стало причиной громких звуков.