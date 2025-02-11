«Будем ее искать до последнего вздоха»: как год назад таинственно пропала студентка Анна Цомартова

Родители уже год ищут исчезнувшую в Дагестане дочь Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа, Диана Цомартова











Год назад, 10 февраля 2024 года, в Дагестане бесследно исчезла ростовская спортсменка Анна Цомартова. Ее не могут найти до сих пор ни в воде, ни на суше. В деле о пропаже Анны много пятен и нестыковок.

Многодетная семья Цомартовых продолжает искать свою старшую дочь несмотря на травлю, угрозы и жизненные обстоятельства. К годовщине пропажи ростовской спортсменки по тайскому боксу мы вспоминаем хронологию событий самого таинственного исчезновения за минувший год.

Мама Анны Диана Цомартова специально для 161.RU подвела итоги длительного расследования и рассказала, почему семья не перестанет искать свою дочь никогда.

22-летняя Анна Цомартова — студентка Ростовского юридического института МВД, уроженка Северной Осетии. 10 февраля 2024-го ростовчанка приехала в Каспийск на первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу, которым занимается 13 лет. После соревнований Цомартова вышла из Дворца спорта Али Алиева и пошла гулять по набережной, потом бесследно исчезла. В воде тело Ани не нашли. Родные уверены, что ее похитили. Изначально дело расследовали в Дагестане, но за несколько месяцев не нашли ни одной зацепки. Цомартовы попросили московских следователей забрать его в столицу. Таким образом родные пропавшей надеются получить объективное расследование. За возвращение дочери родители объявили вознаграждение 5 миллионов рублей. Спустя полгода 12 томов уголовного дела всё же передали в федеральный СК. Спустя год об Анне так ничего и неизвестно.

Мы будем ее искать до последнего вздоха. Мы никогда не откажемся от этого! Много честных людей, которые рядом с нами становятся рядом и оказывают нам помощь. Мы никогда не остановимся. Диана Цомартова мама Анны Цомартовой

Соревнования в Каспийске

11 февраля 2024 года о пропаже юной ростовской спортсменки в Дагестане сообщила руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева. По ее информации, в последний раз девушку видели на берегу Каспийского моря. Анна Цомартова пропала после проигрыша на соревнованиях по тайскому боксу.

Анна приехала на соревнования с младшим братом. Он тоже спортсмен Источник: МВД Республики Дагестан











По данным МВД, о пропаже дочери в полицию сообщила мать — уроженка Северной Осетии. Она рассказала, что накануне вечером Анна вышла из Дворца спорта в Каспийске и не вернулась.

— Пропавшая девушка приехала в Дагестан на соревнования, но проиграла в турнире и очень тяжело это переживала. Оставив телефон дома, она вышла в неизвестном направлении. <…> Сотрудники ведут розыск с момента поступления сообщения о пропаже спортсменки, проверяя все возможные варианты и всю поступающую информацию, — сообщила Гариева.

По информации полиции, в последний раз Аню видели в 18:37 на берегу моря, стоящей по пояс в воде. Другие очевидцы, по словам Гариевой, утверждают, что видели ее примерно в это же время садящейся в машину на дороге у моря. Позже эта информация не подтвердится.

Диана Цомартова вспоминает события годичной давности до мелочей, как будто это произошло вчера. Мама Ани уверена, что дочь не могла бесследно исчезнуть. Семья сразу же выехала из Ростова в Каспийск, как только им сообщили, что Аня пропала. По словам Дианы, в течение года семья практически вела собственное расследование параллельно тому, которое вели силовики.

Родители почти два месяца провели в Дагестане у моря, каждый день в поисках дочери Источник: anntsomartova / t.me











— После проигрыша она пошла прогуляться по берегу моря, пройдя два километра в сторону санатория ФСБ. Она находилась там 40 минут, после чего без вести пропала, — вспоминает Диана. — Возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» для более расширенного поиска, и задействованы были все возможные и невозможные ресурсы. Мы приехали на вторые сутки после ее исчезновения, там уже находились наши родственники — огромное количество людей с нашей стороны. Моя сестра уже написала от моего имени заявление, поиски уже велись. В общем, все остановились возле санатория ФСБ — дальше она не проходила. Согласно видео с камер видеонаблюдения, после санатория ФСБ, где есть камеры ресторана «Джами», ее уже нет на видео и также до санатория гостиницы. Она потерялась именно в санатории ФСБ.

Когда мы туда приехали, на берегу моря возле забора стояли и просили сотрудников, чтобы нам помогли. Мы просили дать доступ к видео, чтобы посмотреть, куда она делась. Нам всячески отказывали. Диана Цомартова мама Анны Цомартовой

Анна — уроженка Северной Осетии. В поисках участвовали дагестанские и осетинские волонтеры, спасатели, полицейские, пограничники и росгвардейцы. Разыскивали не только силовики. Сотни волонтеров, добровольцев и просто неравнодушных людей бросились на поиски спортсменки, но следов Анны никто не обнаружил нигде.

Случайное видео

Анна — старшая из четырех детей, спортсменка и гордость родителей. У нее есть еще два младших брата и маленькая сестра. Цомартовы переехали в Ростов из Северной Осетии четыре года назад, когда Аня поступила в Ростовский юридический институт МВД. По словам Дианы Цомартовой, с самого детства Аня чем только не занималась: от танцев до тайского бокса. Последний стал любимым занятием в жизни девушки — боксу она посвятила 13 лет. Родители поддерживали дочь, помогая реализовываться. Девушка часто выкладывала свои тренировки в TikTok. Аня много читала, занималась спортом и решила пойти по стопам отца, который служит в полиции. Учась в вузе, спорт Анна не бросила, но в последние два года редко выезжала на соревнования.

Родные говорят: женственность и красота уживались в Анне с духом бойца, с которым она каждый раз выходила на ринг Источник: предоставлено Дианой Цомартовой

По рассказам близких, которые озвучивали сотрудники правоохранительных органов и руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева, у Анны не было суицидальных мыслей. Семья характеризует девушку как спокойного, целеустремленного человека.

В день пропажи Анна вышла из дворца спорта и направилась на прогулку вдоль побережья. На берегу расположен ряд частных домов, к которым она дошла. В последний раз ее видели местные жители как раз там. Один из них снимал побережье на видео, на которое попала Анна Цомартова. По словам мужчины, они с другом заметили гуляющую девушку на берегу. Она пошла по воде и начала карабкаться по камням, которые были на ее пути. Они окликнули ее, но та не ответила ничего и пошла дальше.

10 февраля 2024 года море было спокойным, а в Каспийске было очень тепло Источник: stab_dagestana_kanal / Т.me

Когда житель Каспийска передал видео правоохранительным органам и оно попало в Сеть, в комментариях начали обвинять мужчину. Многие возмутились, что он не остановил Анну и не пошел за ней. В ответ на нападки автор видеоролика показал вторую запись, где подробно описал, что просто не успел догнать Анну, которая дошла до смотровой площадки и исчезла из поля зрения.

Анна шла в черном спортивном костюме с капюшоном Источник: stab_dagestana_kanal / Т.me

— Когда мы сюда подошли и начали снимать этот ролик, мы видим: там, справа оттуда по колено в воде [человек]. Сначала мне показалось, что в камуфляже водолаз или кто. Потом смотрю: в капюшоне, и непонятно было, это девушка или кто. Походка была более мужская, и в капюшоне было непонятно, — говорит автор ролика. — Можно было подняться отсюда, но почему-то она выбрала путь через камни. Поднялась она по камням, поэтому съемка была остановлена, и я сразу вышел из частного дома.

Автор видео уверял, что Анна шла прямо к смотровой площадке.

— Много в комментариях мне писали: «Почему не подошли, не спросили?» Ну, потому, что она уже вдалеке была, подумали: ну, может, у нее хобби такое или что. Просто непонятно, зачем забираться было по камням, можно было по лестнице. <…> В последний раз по съемкам камер она стояла за этой смотровой площадкой на берегу моря, на пляже. Дальше было уже темно и не видно.

Родители Анны не верят, что дочь могла покончить с собой. Диана Цомартова записала тогда первое видеообращение, в котором призвала поделиться любой информацией о дочери. Она умоляла силовиков показать записи с камер, которые находятся на территории санатория ФСБ, куда девушка зашла через дырку в заборе. Диана вспоминает, что тогда решила обратиться с видеообращением, потому что понимала: им недоговаривают что-то.

— Я вынуждена была записать видеообращение и обратиться за помощью к Владимиру Путину, к главам регионов Северной Осетии, так как мы являемся выходцами из Северной Осетии, к главе республики Дагестан мы также обратились за помощью, — вспоминает Диана Цомартова. — После чего уже стали задействовать очень большое количество людей, фактически как чрезвычайное положение было объявлено. МЧС как по тревоге подняли, МЧС были задействованы по всему Дагестану, по всей линии берега, который омывает Дагестан, Каспийское море. Поиски шли на протяжении месяца в нашем присутствии по всему берегу моря. Ее не нашли в воде.

По словам Дианы, после записи видеообращения представители ФСБ так и не связались с семьей. Она говорит, что к поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры, но со стороны ФСБ не было никого. На границе с территорией санатория расположен погранично-пропускной пункт Махачкала — Каспийск. Соседи, которые живут в домах рядом с санаторием, рассказали, что даже на минуту зайти через этот забор, чтобы тебя не заметили, невозможно.

Источник: dagestabRD1 / t.me

— Я прошу всех, я умоляю всех, скажите, пожалуйста, где мой ребенок. Они не дают нам видеозаписи. У них по периметру 10 камер стоит. У них подводные камеры вот на этой территории. Нам ничего не дают, — говорила в видеообращении от 13 февраля мать пропавшей Анны. — Умоляю всех, пожалуйста, дайте нам информацию, где ребенок. Они в ФСБ нам говорят, что ждут официального запроса.

Пожалуйста, отдайте нам ребенка. Где она? Диана Цомартова мама Анны Цомартовой

Глава Дагестана Сергей Меликов сразу отреагировал на обращение и заявил, что «держит на контроле» поиски. По его поручению с семьей связался руководитель республиканской администрации. Видеообращение матери прокомментировала и руководитель пресс-службы республиканского МВД Гаяна Гариева в своем личном телеграм-канале.

— Понимаю, в каком аду, в каком тяжелейшем моральном, психологическом состоянии она находится, в каком отчаянии… Неопределенность, отсутствии ясности — это мучительно, адски больно и невыносимо, особенно когда касается детей. Но при всем понимании мне немного обидно… Даже мне. Я уже не говорю о тех, кто помогает «на земле», кто всё это время участвует в поиске…

Источник: stab_dagestana_kanal / Т.me

Гариева подчеркнула, что Анну ищут и осетины, и дагестанцы, и русские, а помощь ежечасно предлагают сотни добровольцев.

— Поиск выхода из практически безвыходной ситуации — это ад, и конечно, маме хочется верить, что есть та дверь, открыв которую придет ясность, придет понимание, а за ним и успокоение. Только этой двери, проливающей свет на произошедшее, ее просто нет. Мы делали и делаем всё, что в наших силах, и даже немного больше, — подытожила Гариева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения Анны Цомартовой. 14 февраля к поиску девушки в Каспийске подключили вертолеты. Прибрежную полосу Каспийского моря обследовали водолазы. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в поисках Цомартовой участвуют около 150 человек. Прорабатываются все версии, не исключают и похищение.

При этом Диана Цомартова вспоминает, что изначально действия силовиков Дагестана, в том числе и Гаяны Гариевой, были для семьи шокирующими, несмотря на официальные сводки о поисках Анны. Позже многодетной семье пришлось отбиваться от длительных нападков и стать жертвой травли.

— Первые заявления делались на официальных каналах от пресс-службы МВД Дагестана — начальницы Гаяны Гариевой. Там была диагностика состояния здоровья дочери нашей. Она в своих сообщениях говорила, что девочка была в невменяемом состоянии, что-то наподобие этого слова, точно не могу вспомнить. Якобы она шла по берегу моря расстроенная и сделала свой выбор. Тем самым она сбивала следствие с пути и настраивала уже народ, население и нас, что она покончила с собой, находясь возле моря в расстроенном состоянии, — вспоминает мать Анны. — Это никак не подтвердилось на протяжении многих месяцев.

Были поисковые мероприятия, водолазы, вертолеты — всё было поднято по тревоге. Поиски были организованы сильные, было задействовано огромное количество людей и техники, и, соответственно, ничего не нашли. Диана Цомартова мама Анны Цомартовой

К концу февраля следователи допросили более 25 свидетелей, осмотрели прибрежную зону в Каспийске, где Аню видели в последний раз, а также номер в гостинице, в котором жила спортсменка. Родители не оставляют попыток найти Аню. Диана спустя 20 дней поиска записала еще одно видеообращение, к президенту, в котором рассказала, что следствие не сделало первых важных шагов в расследовании в течение нескольких дней после пропажи, а на семью началась травля.

Источник: anntsomartova / t.me

— После этих событий в нашу сторону с того дня и по сегодняшний день идет активная информационная война и травля. На протяжении длительного времени мы — кроме того, что ищем своего ребенка, а это самое важное — должны защищаться от нападок. В том числе от представителя МВД Дагестана. Человек неоднократно обвинял нас в психологическом расстройстве. Есть голосовые сообщения об этом, человек неоднократно обвинял нас в том, что мы идем против ФСБ, против Следственного комитета, чуть ли не против всея мира, никак это не подтверждая, — говорит Диана Цомартова. — Такие громкие заявления она делала, и ей спускалось всё с рук: 15–20 проверок в отношении нее было, и ни одна проверка ничего не показала. Это всё взаимосвязано, потому что все эти разговоры препятствовали так или иначе беспристрастному расследованию.

По словам мамы Ани, беспристрастное расследование заключается в том, чтобы «человек не отталкивался от мнения и слов другого о том, что она покончила с собой, а расследовал именно так, как оно было».

— Всё равно всё то, что делалось на первых порах, оно всё помешало, конечно, предварительному расследованию и выявлению настоящих фактов, — подытожила Диана.

За 5 миллионов нашлись «свидетели»

За информацию, которая поможет вернуть Аню, семья сначала предложила миллион рублей. Спустя месяц после пропажи родители пропавшей в Каспийске студентки объявили о вознаграждении в размере 5 миллионов рублей тому, кто вернет Анну Цомартову домой.

Силовики взяли объяснения с десятков человек, но все они сказали, что ничего не знают Источник: Диана Цомартова

— Всё отдадим в течение месяца. Быстрее просто не получится. Подпишем любые нотариальные расписки, — сообщили в марте 2024 года родители Ани, добавив, что готовы продать собственную квартиру для вознаграждения.

За полтора месяца после пропажи было выдвинуто много версий случившего: суицид после поражения на соревнованиях, несчастный случай, побег от семьи, похищение невесты и даже потеря памяти. Но родители Анны уверены, что дочь похитили. Цомартовы обвинили силовиков в бездействии, указывая, что записи видеокамер, на которых видно гуляющую по берегу Анну, обрываются на территории санатория ФСБ — туда девушка пролезла через дыру в прохудившемся заборе на набережной.

Забор выглядел так Источник: anntsomartova / t.me

Поисковики прочесали около 140 километров береговой линии Источник: anntsomartova / t.me

— Забор санатория ФСБ [в день пропажи Анна стоял] без вывески, а после событий 10 февраля уже с вывеской. Железки с красной сетью тоже не было. Вход нахлестом закрыли на второй день — одну сетку на другую. Сетка была визуально как дряхлый вход в шатер, — прокомментировала эти фото мама Ани.

После пропажи дочери родители Ани создали телеграм-канал, в котором стали подробно рассказывать о поисках дочери. Там мать Диана Цомартова показала фотографии и запись боя, после которого ее дочь пропала, как предполагали многие, расстроившись из-за проигрыша. Мать считает, что внешний вид и поведение девушки никак не указывают на подавленное состояние.

— Это не первый ее проигрыш. Даже у Хабиба Нурмагомедова есть проигрыши в своей карьере. Это нормально, и не надо это привязывать, чтобы скрыть преступления, — считает Диана Цомартова. — Когда такие, как Анна, разбиты, они ищут реванш. Страх у нас рождает инстинкт зверя. Мы будем рвать и метать, пока не добьемся нужного для нас результата. Нет преграды на пути нашей злости. Всё остальное — домыслы.

Это фото Анны с последнего боя, после которого она пропала Источник: Федерация муайтай России











В МВД Дагестана тоже озвучили свою позицию.

— Следователи осмотрели прибрежную зону в Каспийске, где последний раз видели девушку, осмотрели ее номер в гостинице, изъяли видео с камер, расположенных вдоль побережья Каспийского моря, допросили более 25 свидетелей.

Чуть позже Диане предоставили записи с видеокамер напротив ведомственного санатория. Но не все. В последний раз камеры из частного сектора зафиксировали девушку на территории пляжа. В санатории родителям Ани сказали, что камеры на время выключились и на них ничего не видно. Когда водолазы обследовали прибрежную зону Каспийского моря, а спасатели прочесали берег, версия о суициде сошла на нет. Появились новые версии исчезновения. Одну из них пришлось опровергать главе Северной Осетии: якобы Анна села в такси к незнакомцу и направилась во Владикавказ.

— Ни МЧС, ни правоохранительные органы этот факт не подтверждают, — отметил глава республики Сергей Меняйло.

Семье начали звонить гадалки и «экстрасенсы», предлагая свои версии. Цомартовы, несмотря на всю абсурдность ситуации, проверяли каждый адрес, о котором им сообщали, и каждую новую версию. Многие присылали фото похожих девушек и требовали денег. А кто-то даже шантажировал по телефону сообщениями, якобы знает, где прячут Анну. Но все эти версии проверяли силовики, и пока они не нашли своего подтверждения.

Родители Ани не покидали Каспийск несколько месяцев и ждали новостей от следователей Источник: anntsomartova / t.me

Диана Цомартова попросила министра внутренних дел Дагестана Абдурашида Магомедова проверить руководителя пресс-службы ведомства Гаяну Гариеву. Причина: в телеграм-канале «Криминальная хроника», который связывают с местной полицией, продвигали версию о суициде. Тогда Диана еще не знала, что в последствии на семью начнется травля, которую будут связывать именно Гаяной. По словам родителей, в специально созданном телеграм-канале в Дагестане под названием «Намус», на семью обрушился шквал клеветы и угрозы. Не гнушались там поиздеваться и над горем семьи.

подобные картинки выставлялись в тот момент, когда убитые горем родители продолжали поиски старшей дочери Источник: телеграм-канал «Намус»











Позднее в редакцию были предоставлены и скрины, на которых было видно, кто ставил лайки на такие посты. Среди них родители увидели и начальника пресс-службы МВД Гаяну Гариеву, которую позже проверяли по жалобам Цомартовых.

Источник: телеграм-канал «Намус»











Источник: телеграм-канал «Намус»











В редакции имеются и голосовые сообщения с угрозами, которые поступали семье от имени участников телеграм-канала, и голосовые сообщения самой Гариевой, когда она поясняла, почему такое отношение к семье.

— В телеграм-каналах с момента пропажи моей дочери стали активно озвучивать только одну версию исчезновения — суицид. Причем подписаны эти клеветнические статьи Гариевой Гаяной. В ответ на наши неоднократные справедливые замечания о некорректности и преждевременности данных высказываний, которые могут только помешать поиску нашей дочери, представители пресс-службы просто удалили все статьи, касающиеся розыска, и вообще перестали озвучивать что-то касаемо этого. В ответ на вопрос в комментариях, почему пресс-центр перестал озвучивать новости по поиску Цомартовой Анны, Гаяна Гариева заявила, что писать нечего, а новостей нет.

Цомартова считает, что «действия начальника пресс-службы МВД по Республике Дагестан попадают под действия статей „Клевета“ и „Разглашение данных предварительного расследования“». В ответ Гариева в своем телеграм-канале написала, что «работа ее прозрачна и публична, за каждое сказанное и написанное слово» она несет ответственность.

Именно об этом сообщении идет речь, которое публиковали в телеграм-канале, который ведет начальник пресс-службы республиканского МВД Источник: criminal_chronicle / t.me











— Что касается детей, эта тема для меня особая, и вы об этом знаете. Отношение мое к детям известно каждому из вас. Позволить себе задеть или оскорбить ребенка я не могу в принципе. Напротив, за детей я всегда горой стою. И в этой ситуации я сделала всё, что могла и должна была. И даже значительно больше. Разбирательством в ситуации занимаются полномочные и компетентные ведомства. Всему происходящему будет дана правовая оценка. Подождем результатов следствия. Уверена, они расставят всё по местам, — подытожила начальник пресс-службы.

Но травля семьи продолжается и сейчас. Ведущий корреспондент 161.RU Сабина Бондарь сама становилась жертвой из-за материалов на эту тему. Но редакция как вела дело с первых дней, так и будет продолжать это делать дальше.

Источник: телеграм-канал «Намус»











На помощь пришли тысячи людей из разных стран

Семья продолжала публиковать кадры из семейного архива, чтобы привлечь больше внимания к поискам дочери Источник: anntsomartova / t.me

Несмотря на травлю, Цомартовым стали ежедневно писать тысячи людей из разных уголков России и мира. Беда одной семьи объединила людей разных народностей, религий и поколений. Многие размещали в своих соцсетях информацию об Анне в надежде, что ее увидят и сообщат родителям.

Источник: anntsomartova / t.me

— Я всем благодарна, кто возносит молитву с именем Анна. Всем, кто с верой с нами стоит. Мусульмане, христиане — все, кто с чистым сердцем молится за Анну, спасибо. Боже Всевышний, верни Анну живой домой, — благодарила всех Диана Цомартова.

Источник: anntsomartova / t.me

Неравнодушные делились снимками из Иерусалима, где в Стену Плача вложили записку с просьбой вернуть Анну матери. Сочувствующий семье человек по имени Загир совершил садак — добровольную милостыню, которую мусульманин выплачивает нуждающимся с намерением заслужить довольство Аллаха. Он привез семье подарки. А в священный месяц Рамадан семья Садулаевых выполнила просьбу Дианы и дала садак. С именем Анны они принесли в жертву барана. Таким образом люди попросили помощи в поисках девушки.

Источник: anntsomartova / t.me

— Помогают люди из самых разных мест. Остров Корфу, Греция, где Мария заказала таму Святому Спиридону Тримифунтскому. По всему миру зажигаются молитвы с именем Анна, — написала мать, не теряющая надежду найти ребенка.

Тама с именем пропавшей Источник: anntsomartova / t.me

В апреле 2024-го семья попросила российских военнослужащих записать обращение к Владимиру Путину, чтобы дело о пропаже Ани передали из Дагестана московским силовикам. Более чем за два месяца в деле не появилось ни сдвига, ни зацепки.

Участники СВО в ответ записали обращение, где попросили забрать дело Ани Цомартовой в Следственный комитет Москвы.

Источник: anntsomartova / t.me

Жители России тоже стали записывать короткие видео с аналогичной просьбой, чтобы семье Ани помогли и дело забрали в столицу. Многие просто молились и таким образом выражали поддержку ростовской семье.

Семье присылали фото и видео во время молитвы из разных уголков России Источник: anntsomartova / t.me

О пропаже Ани знают не только в России, но и в других странах. Но, кроме поддержки, семья Цомартовых получает оскорбления и обвинения. По словам Дианы, они вздрагивают от каждого звонка и сообщения в надежде, что будет информация об Ане. Но порой им приходится сталкиваться с равнодушием и чудовищной злобой.

Общее обращение от жителей России было также отправлено президенту Источник: t.me/anntsomartova

Цомартовы говорят, что неоднократно просили руководство санатория ФСБ, следователей, полицию помочь в предоставлении камер видеонаблюдения, которые установлены на территории санатория. Родителям отказывали, объясняя это «тайной следствия». Даже после официального запроса отцу Ани, Николаю, показали лишь фрагменты видео, но не со всех камер. Позже в дагестанских пабликах появились новые кадры с видеокамер, якобы сделанные в день пропажи Ани. Шокированные родители пытались разглядеть, что на них, но это были лишь обрывки видеозаписей.

Но на фото можно было разобрать лишь два силуэта Источник: anntsomartova / t.me











Видео также появились в телеграм-каналах, где активно продолжается травля семьи. Цомартовы не понимают, как видеокадры, которые не предоставили по официальному запросу, попали в Сеть.

— Оно пошло по социальным сетям дагестанских каналов. Где же тайна следствия? Почему нам не предоставили, а всё вылезло через интернет? Мы не утверждаем, но, я это могу предположить, на видео — что-то похожее на драку или силуэты людей, — говорит Диана. — Там, к слову, неполное видео. Там нарезки, куски. Мы предполагаем, что выдали то, что хотели дать.

Диана уверена, что это была просто провокация. Семья ранее обнаружила на предоставленных видео силуэт неизвестного человека рядом с мысом, где в этот момент стояла Аня. Но из-за нечеткости видео силовики убеждали родителей, что силуэт им показался. Позже выясняется, что люди на мысе всё-таки были — двое или трое. Также видно, что некто стоит с похожим на фонарик предметом, а далее следует несколько ярких вспышек.

Стучали во все двери

Больше полугода Цомартовы пытались добиться, чтобы дело Ани передали в Москву и его расследовали столичные силовики Источник: change.org

В апреле Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК РФ по Дагестану Александру Супруну представить доклад о ходе предварительного следствия по делу о пропаже Цомартовой и о том, какие обстоятельства уже установили.

Мать Анны просила не только передать сами бумаги Москве, но и отправить в Дагестан комиссию, проверить все помещения санатория ФСБ, на территории которого пропала дочь, и установить всех, кто там работал или отдыхал в день пропажи Анны.

Дагестан сразу среагировал на Бастрыкина. По словам следователя следственного управления по Республике Дагестан, уже провели «ряд следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления». Он говорил, что органы общаются с семьей Анны на постоянной основе и стараются найти Цомартову. После двух месяцев молчания дагестанские следователи дали небольшой отчет о проделанной работе: при поисках проверили территорию в 200 километров. При этом силовики не уточнили, входит ли туда территория ведомственного санатория.

Многие просят СК обратить внимание, что девочка — курсант вуза МВД, а ее отец сотрудник органов Источник: anntsomartova / t.me

— Всего по уголовному делу следователями допрошено 180 человек, проведено 46 осмотров предметов и документов, в том числе записей с 34 видеокамер, проведено 15 осмотров участков местности, площадь которых составляет более 200 километров, назначено девять судебных экспертиз, в том числе по изъятым видеозаписям с камер наблюдения, — говорилось в сообщении пресс-службы дагестанского СУ СК.

Об Ане начали писать блогеры, журналисты, спортсмены, а режиссер и журналист Елена Погребижская сняла документальный фильм «Исчезнувшая. Где ты, Аня Цомартова?». Консультантом в ее деле согласился стать Амурхан Яндиев — известный следователь, расследовавший преступления Андрея Чикатило, Владимира Муханкина и других.

Мольбы Дианы услышала и советник муфтия Республики Дагестан по связям с органами власти, общественностью и СМИ Айна Гамзатова, которая также известна как писатель и журналист. В своем телеграм-канале она пообещала анонимность за информацию о местонахождении Ани.

Гамзатова предположила, что девушку могли похитить для замужества Источник: alinarasieva / t.me

— Может, кто знает и боится сказать, где находится девушка. Тема очень резонансная. Я гарантирую анонимность. Пожалейте родителей. На них невозможно смотреть без слез и сострадания, — написала Гамзатова. — Я смотрела интервью с родителями. Мама Ани надеется, что девушка похищена с целью пожениться. Аня на самом деле очень красивая девушка. Всё может быть. А вдруг такое чудо возможно… Пути Господни неисповедимы.

Жители России составили обращение на имя руководства Первого канала и попросили осветить историю пропавшей в Каспийске Анны. Правозащитный центр «Сорок сороков» высветлил новое видео с девушкой, когда она попала на разворотную камеру санатория ФСБ.

На нем видно, что Аня находится на пирсе и не покидает его длительное время. Родные предполагают, что девушка, зайдя нечаянно на охраняемую территорию, могла чего-то испугаться и боялась выйти. Силуэт Ани теряется в темноте, но сотрудники центра после посекундной раскадровки видео тоже пришли к выводу, что девушка не прыгает в воду и не выходит с территории санатория. В темноте больше не видно, что происходит на пирсе.

— Уже более двух месяцев семья не видит своего ребенка. Нам очень нужна огласка. Просим вас. Помогите! Мы все просим огласить о нашей беде в эфире Первого канала. <…> У родителей нет объективной информации о ходе расследования. В правовом государстве такая ситуация недопустима. Мы, жители России, хотим верить в наши права и защиту государства. Затянувшееся расследование просим забрать в СК Москвы, — говорится в обращении.

Обратной дорогой Аня не возвращалась. Мама девочки опубликовала видеокадры с выходами из территории санатория. Ни на одном из них девушки нет Источник: pravcentersoroksorokov / t.me

— Мы знаем, как часто между собой связаны силовики разных структур в регионах, особенно в кавказских. Поэтому исходя из фактов не верим, что региональный СК сможет провести нормальную работу по делу, — говорили в правозащитном центре. — Направляем от [правозащитного] центра обращение Александру Ивановичу Бастрыкину с просьбой передать дело следователям центрального аппарата и взять дело под личный контроль и просим вас поддержать наше прошение.

Источник: pravcentersoroksorokov / t.me

В мае семья Цомартовых записала обращение к сенатору Совета Федерации от Северной Осетии — Алании Арсену Фадзаеву — и главе ФСБ России Александру Бортникову. Позже режиссер и журналист Елена Погребижская записала интервью с 12-летним слепым мальчиком-провидцем, где ребенок ответил, что произошло с ростовской спортсменкой, и уверил, что девушка жива.

— Она никуда не пропала. Ее не то кто-то стащил, не то она сама к нему пошла, — сказал мальчик.

Но мама Дианы отнеслась к предсказанию хоть и лояльно, но сдержанно, добавив, что детям свойственно «тонко чувствовать мир».

Родители продолжали публиковать в своем телеграм-канале многочисленные видео и фото дочери Источник: anntsomartova / t.me

Москва услышала

Мать Ани вспоминает, что всё это время семья добивалась того, чтобы дело передали в Москву. Диану Цомартову пригласили в приемную президента 18 июня. Этого она ждала с февраля.

— Они приняли от меня заявление, после чего направили в Следственный комитет России. Я просила, чтобы дело передали в Москву, что у меня нет доверия, чтобы расследование проводилось в Дагестане. Я видела, какое давление оказывалось на нас внутри в Дагестане, и эти люди не прятали лиц, — рассказала в беседе с корреспондентом 161.RU Диана Цомартова. — После того как я побывала в аппарате президента, в Следственном комитете, я пошла в ФСБ на Лубянку и написала заявление, на которое до сегодняшнего дня не получила ответа.

Я просила принять меры, указывая, что мне в социальных сетях поступали угрозы. Я не знаю, кто это были. Они писали, что убьют всех моих детей, и просила их оказать помощь, но по сегодняшний день я ответ не получила. Диана Цомартова мама Анны Цомартовой

После этого Цомартова записала еще одно видео, в котором попросила президента на федеральном уровне поспособствовать в поисках дочери и направить комиссию в Дагестан.

Диана Цомартова попросила всех неравнодушных, кто следит за делом Анны, также направить на имя президента обращения о помощи Источник: anntsomartova / T.me

Тогда же Цомартовы сообщили, что появились новые видео с камер, установленных на территории санатория ФСБ. На них четко видно, что четверо мужчин проходят по набережной, где в феврале пропала спортсменка. На кадрах мужчины спокойно проходят по берегу. Предположительно, один из них смотрит на камеру, которая расположена рядом с ними. О чем говорят люди, неизвестно, но родные Ани уверены, что они могли что-то видеть. Именно в этот момент девушка находилась на берегу санатория у воды, утверждает Диана.

Источник: anntsomartova / T.me

В августе Следственный комитет России потребовал подробности о расследовании исчезновения ростовчанки Анны Цомартовой, которым занималось следственное управление СК Дагестана. Глава ведомства дал поручение главному следственному управлению СК России изучить уголовное дело и то, как продвигается следствие. В СК России заявили, что по результатам проверки сотрудникам центрального аппарата необходимо «подготовить конкретные указания, поставив ход их исполнения на контроль». После этого глава СКР России Александр Бастрыкин всё же поручил передать громкое уголовное дело в центральный аппарат СК России. Глава СК сообщил, что в ходе предварительного следствия будут установлены все фактические обстоятельства произошедшего.

— Я вздохнула наконец-то. Подключатся, можно сказать, самые высшие силы в России. В сфере расследования Москва на первом месте, и там работают профи высшего уровня. Это то, чего я просила полгода. Одно чудо случилось, и пусть вслед случится второе чудо — нахождение Ани, — прокомментировала корреспонденту 161.RU долгожданное событие Диана.

В начале сентября родителям Анны Цомартовой прислали фото девушки в метро Дубая, очень похожую на их пропавшую дочь. Ее сфотографировала случайная прохожая в женском вагоне метро между станциями Burj khalifa и Business bay.

На фото девушка из Дубая Источник: anntsomartova / T.me











— В августе я получала фотографию от девушки, которая находилась в Дубае. Она сказала, что видела абсолютно похожую девушку, которую она позвала по имени Анна. Она спросила это ты? На что та отвернулась и сказала на русском, что нет, — вспоминает Диана. — Она сфотографировала ее со спины, и эта девушка очень сильно похожа. Мне было передано сообщение 6 августа. Я просила эту девушку самостоятельно пойти в полицию, узнать, что можно сделать. Она обратилась за помощью, но ей отказали.

Диана рассказала, что передала эту информацию 8 августа 2024 года Следственному комитету по Республике Дагестан, где находилось дело Ани, и попросила выяснить всё. По мнению матери, на этой фотографии абсолютное сходство с Аней.

— Я ежедневно спрашивала у следователя, была ли проработана эта фотография, на что мне отвечали: «Да, мы работаем в этом направлении». Спустя месяц, ближе к сентябрю, мы понимали, что ничего не делается, — вспоминает мать Анны. — Все газеты стали писать об абсолютном сходстве Анны с этой девушкой со спины. Было всё одинаковое, и это люди тоже замечали: ухо, которое фактически как отпечаток пальца, стойка, фигура, волосы, плетение косички, рост и цвет волос — всё… Абсолютное сходство было со спины. После этого мне позвонил следователь с такими словами: «Диана, ты видела, что твою дочку видели в Дубаях?» Я сказала, что эту фотографию дала ему месяц назад. Спросила, значит по ней не работал он, как мне говорил? Я была в шоке. Вот такого рода расследование шло в Дагестане, вот такая ситуация была.

После этого фото информацию об Анне начали распространять в Эмиратах на нескольких языках Источник: anntsomartova / T.me











Позже криминалист, к которому обратился отец Анны Николай, изучил снимок, который прислали семье Цомартовых из ОАЭ.

— Он смотрел это фото, которое нам прислали, и потом много видео с Аней и фото. Исходя из своего многолетнего опыта он дал такое нам заключение: на фото именно наша Аня. Но всё равно при этом мы не можем утверждать, что это не фотошоп или еще что-то, — рассказал корреспонденту 161.RU отец Ани Николай.

По словам Николая, медик-криминалист сообщил, что такого удивительного сходства, согласно анализу ушных раковин и прочих деталей, не может быть просто так.

За поиски дочери отец поплатился работой

Анна пошла учиться по стопам отца и мечтала стать полицейским Источник: Николай Цомартов











Через шесть месяцев после пропажи дочери отец Ани Николай Цомартов дал первое интервью. Он уверен, что дочь стала случайной жертвой в чьей-то игре. Вместе с ним мы разобрали существующие версии и обсудили нестыковки в деле. Оба родителя Ани —сотрудники правоохранительных органов.

После исчезновения Ани допрашивали и сотрудников санатория ФСБ. Правда, как говорит Николай, опираясь на материал уголовного дела, показания с работников службы взяли только на седьмые сутки после пропажи Ани.

— На 25-й день пропажи, когда я к следователям зашел на ознакомление, мне показали показания трех охранников. Они опрошены были поверхностно. Что-то вроде того: «Я там был, ничего не видел, ничего не знаю». Всё, больше ничего.

Родители Ани изначально просили сделать выборку всех машин, которые выезжали с территории санатория ФСБ. Это было сделано, даже взяли смывы с автомобилей и отправили на экспертизу. Правда, в июне, хотя пропала Аня в феврале. И биллинги, и снимки со спутника этой территории якобы следователи тоже собирали. Но родным Ани ничего не показали. По мнению Николая, Аню просто обманули, ввели в заблуждение и могли похитить.

После этого интервью капитана полиции Николая Цомартова уволили из МВД. Поводом для увольнения стал «проступок, порочащий честь сотрудника полиции». Якобы он — сотрудник ростовского ОП № 2 — распространял фейки про ФСБ. В документе было сказано: «Налицо дискредитирующие действия сотрудника органов МВД и распространение фейков». Источник 161.RU в силовых структурах сообщил, что «родителей Анны Цомартовой хотят „слить“». Намерение это якобы исходит от кого-то «сверху».

Николая Цомартова обвинили в «негативном высказывании в отношении деятельности ФСБ России и сотрудников МВД по Республике Дагестан» Источник: Николай Цомартов











Увольнение для Николая Цомартова стало не столько неожиданностью, сколько унижением. После прилюдного, даже унизительного разоружения Николаю озвучили причину. Была служебная проверка после некой жалобы. На результаты ему дали взглянуть в кабинете, копию так и не предоставили. Николай подробно рассказывал о своей семье, работе и том, как они переехали из Владикавказа в Ростов. По словам отца Анны, при тотальной нехватке кадров он был скорее единственный человек во всем управлении МВД, который не хотел увольняться. И именно его уволили. Причиной стало негодование семьи: уголовное дело возбудили только 12 февраля, а уже на следующий день пресс-секретарь дагестанского МВД начала публиковать посты со своей личной оценкой ситуации.

Цомартовы требовали, чтобы сотрудница дагестанского МВД прекратила высказывать личное мнение через официальные ресурсы. В этот момент уже на родителей Ани посыпались жалобы в ростовское МВД. При этом Николаю сказали, что в его работе никаких нарушений не нашли. Только вот в телеграм-канале семьи, который они завели после пропажи дочери, нашли якобы дискредитирующие силовые структуры фразы.

Цомартовы уверены, что так называемое сведение счетов сейчас не главное в жизни. Они продолжают активные поиски дочери.



Полицейский требовал убрать слова о суициде, так как уверен, что дочь очень хотела жить Источник: anntsomartova / T.me

Диана вспоминает этот период и говорит, что прокуратура поручила выделить из материалов дела жалобу от неизвестного лица, но не смогла привлечь к ответственности тех, кто организовал травлю на семью.

— Жалобу отправили в отношении нас. Именно в августе следователь выделил и направил жалобу в Ростовское МВД и по нам начались проверки непонятного характера. Это вместо того, чтобы проверять по фото девушку, которую я ему направила тогда. Шла подмена понятий. Мы, как потерпевшее лицо, называли вещи своими именами. Если наш ребенок исчез на территории санатория ФСБ, то мы это называли именно так, а не иначе, — говорит Цомартова. — Но эти слова решили использовать против нас, обвиняя нас в том, что мы идем против структуры, хотя мы и сами являлись на тот момент сотрудниками. А обернулось это всё против нас. В период, когда нужно было больше внимания уделить фотографии как первой и на тот момент единственной зацепки, следователь принял решение поработать по поводу жалобы.

Диана вспоминает, что при этом в Следственный комитет и в прокуратуру Дагестана неоднократно были отправлены от их имени и от имени других граждан жалобы, которые по сей день никто не рассмотрел.

В интервью Николай рассказал, что дочь мечтала работать в органах Источник: Николай Цомартов











Дело наконец передали в Москву

Дело пропавшей Анны Цомартовой забрали в Москву только в октябре прошлого года.

— Из Москвы позвонили и сказали, что дело всё же передали в столицу. Хотя за два дня до этого пришло письмо оттуда, что «нет причин отправлять в Москву». Моя супруга и я писали туда практически ежедневно. Писали также в следственный отдел Дагестана, где расследовалось дело нашей Анечки. Всё время были какие-то странные ответы. Сейчас мы очень надеемся, что дело сдвинется с мертвой точки. Мы никогда не перестанем ее искать, — сказал журналисту 161.RU Николай Цомартов.

Анна Цомартова была ранее объявлена в федеральный розыск Источник: Николай Цомартов











Таинственным исчезновением курсанта ростовского МВД занялся следователь из столицы — всё с нуля. Силовик сообщил Цомартовым, что начнет расследовать дело заново и будет допрашивать родственников пропавшей. После этого по делу Анны было составлено обращение в Интерпол.

— Они всё детализировали, каждую мелочь спрашивали. Им всё интересно. Из 18 томов уголовное дело уже выросло до 21 тома. Они всё делают очень быстро. Уголовное дело к ним попало, и через два дня меня вызвали на допрос. После восьми часов допроса я поняла, что они планируют досконально изучить дело. Мне сказали, что заново начнут расследование, изучая дело поминутно с 10 февраля, — рассказала Диана Цомартова.

По ее словам, в центральном аппарате СК планируют допросить абсолютно всех, кто каким-то образом причастен к семье, знал Анну и знаком с ситуацией. По мнению столичных силовиков, в уголовном деле есть недоработки, и они планируют их устранить в ближайшее время.

Мать Анны сразу поехала в Москву, потому что очень долго ждала, чтобы делом занялся Следственный комитет РФ Источник: Диана Цомартова











Уже сегодня Диана Цомартова отмечает, что столичный следователь работает максимально старательно и семья очень ждет от него информации.

— Им проделана огромная работа и делается по сей день. У нас есть договоренность не разглашать заранее всё, что он делает, и я эту договоренность соблюдаю. Могу с уверенностью сказать, что он не сидит просто так, он не вредит нам, у него нет цели такой, — сказала мама Анны в беседе с корреспондентом 161.RU. — Он занимается именно расследованием пропажи Ани и никакими другими посторонними делами.

У него единственная цель — расследовать преступление безвестного исчезновения Анечки. На данный момент он выполняет свою работу в полной мере, на сто процентов. Нет ничего, что он оставляет без внимания. Диана Цомартова мама Анны Цомартовой

Родители призвали доверять только официальной информации по поискам Источник: предоставлено Дианой Цомартовой











P. S.

Это видео Анна Цомартова записала для матери четыре года назад. Оно стало теперь для Дианы знаковым. Она говорит, что не перестанет ждать свою дочь, пересматривая душераздирающий ролик изо дня в день.

Источник: Диана Цомартова

Мать четверых детей детей Диана Цомартова уверена, что Анна очень ждет их помощи. Семья намерена найти свою дочь во что бы ни стало.

— Никогда нет будет такой ситуации, из-за которой мы должны будем остановиться и прекратить ее искать. Нет! Мне нужен результат, хоть какая-то логика в том, что произошло. Потому что вообще всё, что произошло, оно нелогично, ненормально. И мы, как родители, имеем право знать, что случилось, — подытожила беседу Диана. — Каждый человек имеет право знать, что произошло с его ребенком.

Мы никогда не остановимся! Мы ее ждем, мы ее ищем! Мы всегда будем что-то делать, чтобы найти ее! Мы никогда не остановимся — до последнего вздоха. Диана Цомартова мама Анны Цомартовой