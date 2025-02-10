Грозит до семи лет лишения свободы: в Ярославской области дебошир открыл стрельбу в баре

В Переславле-Залесском дебошир открыл стрельбу в баре Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В Ярославской области будут судить дебошира, открывшего стрельбу в баре. В понедельник, 10 февраля, Переславская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о хулиганстве.

— В мае 2024 года в ночное время в одном из баров Переславля обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия травматического действия в направлении стен и потолка помещения, после чего скрылся с места преступления, — сообщили в прокуратуре.

Как выяснилось, пальбу в клубе Mix bar на улице Ростовской открыл 37-летний местный житель. Теперь он проходит по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

По части 2 статьи 213 УК РФ может грозить до семи лет лишения свободы.

Как рассказали порталу 76.RU сотрудники, бар принимает посетителей в местном развлекательном центре почти 18 лет.