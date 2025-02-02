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Происшествия Спецоперация на Украине Минобороны РФ: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

Минобороны РФ: ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в Судже Курской области

В ведомстве назвали атаку «целенаправленной»

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Достоверной информации о числе пострадавших в Судже из-за удара ВСУ пока нет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUДостоверной информации о числе пострадавших в Судже из-за удара ВСУ пока нет | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Достоверной информации о числе пострадавших в Судже из-за удара ВСУ пока нет

Источник:

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ ударили по интернату в городе Суджа в Курской области. В ведомстве назвали атаку «целенаправленной».

— Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны, — заявили в министерстве.

Там назвали произошедшее провокацией, цель которой — отвлечение внимания от действий киевского режима, совершенных в населенном пункте Русское Поречное Курской области. Других подробностей произошедшего в министерстве не привели. Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

В конце января Следственный комитет задержал первого подозреваемого по делу об убийстве мирных жителей Курской области. По версии следствия, пятеро украинских военных убили 22 жителя села Русское Поречное после вторжения на территорию региона.

По данным СК, военные пересекли границу в сентябре, затем с 28 сентября по 24 ноября 2024 года убили 11 мужчин и трех женщин. Кроме того, подозреваемые изнасиловали еще восемь женщин, которых после этого тоже убили. Тела своих жертв они спрятали в подвалах частных домов.

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Атака Ракетный удар Курская область ВСУ Минобороны
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