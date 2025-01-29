НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

южн.

 754мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,97
EUR 101,60
Изменят расписание транспорта
Построят склады на окраине
«Эпидемия микронаушников»
Как отдохнуть зимой по-русски
Что будет с манежем
Вертолет для пациентов
Квартира по цене комнаты
Объяснились за бизнес-авто
Кадровые перестановки в правительстве
Происшествия В Африке разбился пассажирский самолет: почти все на борту погибли

В Африке разбился пассажирский самолет: почти все на борту погибли

Крушение произошло неподалеку от нефтяного месторождения Юнити

709
5 комментариев

О причинах катастрофы не сообщается

Источник:

Пассажирский самолет потерпел крушение в Южном Судане, в результате трагедии 18 человек погибли, среди них пилоты. Всего на борту находился 21 пассажир, включая трех членов экипажа.

Еще три человека находятся в критическом состоянии, передает местное радио Miraya.

По данным портала South Sudan Eagles Media, самолет упал при вылете с территории, близкой к месторождению Юнити.

В настоящее время причина катастрофы неизвестна.

Накануне в аэропорту в Южной Корее загорелся пассажирский самолет. Внутри в это время было 169 пассажиров и 7 членов экипажа. Air Busan находился в аэропорту Пусана и должен был вылететь в Гонконг. Но в хвостовой части самолета вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило весь борт, передает «Рёнхап».

176 пассажиров быстро эвакуировались по надувным трапам. Всем удалось спастись.

ПО ТЕМЕ
Самолет Крушение Трагедия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Срочно собираем гуманитарную помощь и деньги братскому африканскому народу Бюджетникам приготовиться!
Гость
1 час
Боинг?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление