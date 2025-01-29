В Африке разбился пассажирский самолет: почти все на борту погибли

Пассажирский самолет потерпел крушение в Южном Судане, в результате трагедии 18 человек погибли, среди них пилоты. Всего на борту находился 21 пассажир, включая трех членов экипажа.

Накануне в аэропорту в Южной Корее загорелся пассажирский самолет. Внутри в это время было 169 пассажиров и 7 членов экипажа. Air Busan находился в аэропорту Пусана и должен был вылететь в Гонконг. Но в хвостовой части самолета вспыхнул пожар. Пламя быстро охватило весь борт, передает «Рёнхап».