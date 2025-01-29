Беспилотники ВСУ атаковали российские регионы. В Смоленской области чуть не пострадала АЭС, а в Нижегородской вспыхнул пожар на нефтезаводе

Атака беспилотников ВСУ продолжалась всю ночь Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











ВСУ продолжают атаковать города России. В ночь на 29 января украинские беспилотники нанесли удары по Казани, Брянску, Нижегородской, Смоленской, Ленинградской, Калужской, Ростовской и Тверской области. Главной целью стали атомная электростанция и нефтезавод. В Минобороны РФ отметили, что средства ПВО за ночь перехватили 104 украинских дрона.

Над территорией Курской области уничтожено больше всего украинских беспилотников — 47. Над Брянской областью перехватили и уничтожили 27 дронов ВСУ. По информации губернатора региона Александра Богомаза, три из них были реактивными. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Пострадавших в результате атаки нет. На месте падения обломков работают оперативные службы.

В Смоленской области опасность угрожала объекту ядерной энергетики, однако силы ПВО успешно ликвидировали угрозу. По информации Минобороны РФ, за ночь в небе над регионом было уничтожено 11 беспилотников. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Однако глава региона Василий Анохин призывает жителей не покидать дома и держаться подальше от окон.

Еще 7 украинских дронов сбили над Тверской областью в ночь на 29 января. На месте работают оперативные службы, а власти контролируют ситуацию.

А вот в Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель. Всего средствами ПВО было сбито 4 украинских беспилотника, однако один из них упал в городе Грайворон. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Мужчину с непроникающим ранением грудной клетки бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, — отметил Гладков.

В Нижегородской области ВСУ пытались атаковать нефтезавод. Всего в небе над регионом сбили три беспилотника. Но в результате атаки на предприятии в Кстовской промзоне произошло возгорание. Местные жители слышали звуки пролета дронов и серию взрывов.

Пожар произошел на территории кстовского «СИБУРа» Источник: читатель NN.RU

— В результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки беспилотника, — отметил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Сейчас пожарные занимаются ликвидацией возгорания.

Источник: Мой Нижний Новгород / Telegram

Минобороны сообщает, что еще три беспилотника за ночь сбили в Калужской области. Один над территорией Ростовской области и еще один над территорией Ленинградской области над Ладожским озером. По информации губернатора Александра Дрозденко, обошлось без пострадавших и разрушений. Также без пострадавших и разрушений обошлось в Ростовской области, так как беспилотник упал за пределами населенных пунктов.