В Ярославской области насмерть сбили пешехода. Видео

На окружной в Рыбинске насмерть сбили пешехода Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











В Рыбинске Ярославской области легковушка сбила 58-летнюю женщину. Это случилось около 17:20 26 января на окружной дороге. По данным Госавтоинспекции, пешеход переходила дорогу в неположенном месте.

— По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Geely, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения автомобиля, — сообщили в ГАИ.

Кадры с места ДТП Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

После ДТП 58-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи.

— На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — сообщили в Госавтоинспекции по Ярославской области.

По мнению местных жителей, ДТП могло произойти из-за плохой освещенности дороги и отсутствия на окружной пешеходного перехода.

— Там дачи, люди идут на остановку по краю дороги, тротуаров нет, освещение нулевое, машины едут в этом месте под 100 км/ч. И это не первая смертельная авария в этом месте, — пишет в паблике «Подслушано в Рыбинске» Александр Чуркин.

— Там ни пешеходных переходов, ни освещения, — отмечает Валюшка Галахова.