В Ярославле из-за тройного ДТП образовалась пробка на оживленном проспекте. Видео

На Московском проспекте образовалась пробка Источник: Ярнет / Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Днем 26 января на Московском проспекте растянулась пробка. Затор образовался на полосах в сторону центра. Очевидцы рассказали, что его причиной стало столкновение автомобилей в районе Богоявленской площади.

— На Московском при подъезде к Богоявленской площади из-за ДТП скопилась немаленькая пробка, — написали водители в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле!» (18+).

— Сейчас стою, с «Выемки» начинается, — отозвались горожане в комментариях.

Сообщение о заторе автомобилисты проиллюстрировали видео с камер уличного наблюдения. На записи видно, что на участке действительно встали машины и общественный транспорт.

Движение на Московском проспекте затруднено Источник: Ярнет / Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

По данным агрегатора сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке от пересечения Московского проспекта с Базарной улицей затруднено. В целом загруженность дорог в городе оценивается на 3 балла.

На карте отметили место аварии Источник: Яндекс.Карты











В полиции порталу 76.RU сообщили, что в ДТП угодили три автомобиля: «Хёндэ-Санта Фе», «Хёндэ-Крета» и ВАЗ.