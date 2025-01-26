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Происшествия В Ярославле из-за тройного ДТП образовалась пробка на оживленном проспекте. Видео

В Ярославле из-за тройного ДТП образовалась пробка на оживленном проспекте. Видео

Очевидцы рассказали, что затор растянулся в сторону центра города

1 087
1 комментарий

На Московском проспекте образовалась пробка

Источник:

Днем 26 января на Московском проспекте растянулась пробка. Затор образовался на полосах в сторону центра. Очевидцы рассказали, что его причиной стало столкновение автомобилей в районе Богоявленской площади.

— На Московском при подъезде к Богоявленской площади из-за ДТП скопилась немаленькая пробка, — написали водители в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле!» (18+).

— Сейчас стою, с «Выемки» начинается, — отозвались горожане в комментариях.

Сообщение о заторе автомобилисты проиллюстрировали видео с камер уличного наблюдения. На записи видно, что на участке действительно встали машины и общественный транспорт.

Движение на Московском проспекте затруднено

Источник:

По данным агрегатора сервиса «Яндекс.Карты», движение на участке от пересечения Московского проспекта с Базарной улицей затруднено. В целом загруженность дорог в городе оценивается на 3 балла.

На карте отметили место аварии

Источник:

В полиции порталу 76.RU сообщили, что в ДТП угодили три автомобиля: «Хёндэ-Санта Фе», «Хёндэ-Крета» и ВАЗ.

— Сообщение о ДТП поступило в 13:12. Пострадавших нет, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

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Пробка Московский проспект ДТП
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Комментарии
1
Гость
1 час
никогда такого не было.
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