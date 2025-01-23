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Происшествия Школьный автобус разбился на трассе под Волгоградом: один ребенок погиб — кадры с места аварии

Школьный автобус разбился на трассе под Волгоградом: один ребенок погиб — кадры с места аварии

Детей увезли на скорой

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Автобус опрокинулся на бок

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Под Волгоградом перевернулся школьный автобус. В результате аварии погиб ребенок.

— На 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai IX 35 и школьного автобуса ПАЗ с пассажирами (детьми), — говорится в сообщении ГУ МВД России по Волгоградской области.

Известно о гибели одного ребенка, который был пассажиром автобуса. Как пишет V1.RU, десятилетний мальчик скончался по дороге в больницу. Также медицинская помощь понадобилась еще двум мальчикам 10 лет и двум девочкам в возрасте 14 и 15 лет.

Авария произошла на трассе

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К месту аварии выехали руководство областной Госавтоинспекции, эксперты-автотехники и следователи главка, следственно-оперативная группа ОМВД России по Октябрьскому району. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.

По кадрам с места происшествия видно, что автобус упал на бок. Повсюду разбросаны осколки, а лобовое стекло выпало. Второй участник ДТП тоже получил повреждения. Легковушка осталась практически без передней части. На место прибыло несколько карет скорой помощи.

Так выглядит автомобиль второго участника ДТП

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