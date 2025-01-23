«Наш дом тонет»: жильцы двухэтажки на Липовой Горе Ярославля бьют тревогу

Из-за теплой погоды затапливается двухэтажка на Липовой Горе Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com











В Ярославле жители дома на Липовой Горе бьют тревогу: уже не первый год их затапливает. Если раньше с водой в подъезде на Пирогова, 45 приходилось бороться только в период дождей, то в этом году из-за теплой погоды проблема актуальна и зимой.

Ролик с затопленного подъезда облетел городские паблики. На нем запечатлено, как местные жители соорудили переправу из поддонов, чтобы добираться до своих квартир.

Кадры из затопленного дома Источник: Свободный Ярославль / Telegram

— Жители уже не знают, куда обращаться, поэтому пишем сюда, — написал Семен Соколовский на странице губернатора Михаила Евраева. — Улица Пирогова, 45, уже который год наш дом тонет при дождях. Вот началось из-за теплой погоды, когда снег и лед стали таять. Сейчас будут заморозки и наш подъезд превратится в каток, похлеще чем на Советской улице.

Семен попросил городские власти обратить внимание на двухэтажку. Своими силами жильцы дома уже не справляются с проблемами.

Во дворе дома — лужи и каша из грязи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Это ведь и правда какое-то издевательство. Мне 30 лет, я живу там с детства, и каждый год одна и та же проблема, — добавил Семен Соколовский. — Когда-то заливали бетон перед подъездом, что меня вообще поразило, но это помогло на сезон или два, а далее всё по новой. Странно, как дом еще не сложился от такого. По факту мы живем в болоте. Крыша течет, в подъезде — вода. Уже потолки валятся, и скоро крыша рухнет.

«Здесь постоянно вода стоит»

По данным сайта «Дом.МинЖКХ», дом на Пирогова, 45 был построен в 1955 году. В двухэтажном кирпичном здании располагаются 12 жилых квартир. По данным на 1997 год, износ здания составлял 52%. Актуальных данных по проценту износа нет.

Корреспондент 76.RU выехал к дому на улице Пирогова, 45. В разговоре с местными жителями выяснилось, что проблема с затоплением придомовой территории и подъезда возникла, по их мнению, из-за проседания здания.

Бывает, после дождя открываешь дверь из подъезда, а оттуда поток воды. Я и поставил эти поддоны, чтобы открыть дверь и встать на них. Здесь постоянно вода стоит. Алексей житель дома на Пирогова, 45

В администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов ответили на обращение ярославца Семена Соколовского. Там сообщили, что жильцы дома не пользуются услугами управляющей компании, а находятся на непосредственном способе управления.

— Жители дома с 2015 года не производят оплату за содержание и текущий момент общего имущества, — ответили в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов. — Капитальный ремонт крыши дома по улице Пирогова, 45 запланирован на 2026–2028 годы, пакет документов жителям дома направлен.

Также в районной администрации отметили, что в случае, если жильцы дома хотят признать здание аварийным, необходимо получить заключение специализированной организации. Эта услуга предоставляется на платной основе. С результатами заключения можно будет обратиться в городскую межведомственную комиссию, которая работает при департаменте городского хозяйства.

Для проведения капитального ремонта за разъяснением необходимо обратиться в администрацию районов, кабинет 337, по тел. 40-44-60.