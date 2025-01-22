Школьник выжил, пролетев в шасси самолета 1,5 тысячи км до Москвы. Видео

В 2007 году 15-летний школьник из Пермского края Андрей Щербаков залез в шасси самолета Ту-154 и долетел до Москвы. Мальчик выжил и получил только обморожение пальцев руки — их пришлось ампутировать. Многие эксперты авиации до сих пор не верят в этот случай и называют его фейковым, так как на высоте 10 километров, при температуре -54 градуса и при малом количестве кислорода человек выжить бы не смог.

Наши коллеги из 59.RU вспомнили историю мальчика-летуна и выяснили, как он живет сейчас. Сам Андрей Щербаков рассказывал, что сбежал из дома после запоя отца. Он добрался до Перми, а когда вышел у автовокзала, то увидел в небе снижающийся самолет.

Деревенский мальчик никогда не летал, поэтому молниеносно решил тайком пробраться на территорию аэропорта и залезть в лайнер. И это ему удалось — Андрей залез в шасси Ту-154, который должен был в ближайшее время вылететь в Москву. Школьника никто не заметил, а он уснул и проснулся уже при взлете. Долетев до Москвы, мальчик выбрался из отсека шасси и только тогда привлек внимание персонала Внуково.

Обвинение за плохой осмотр самолета после возбуждения уголовного дела предъявили старшему инспектору «Пермских авиалиний» Юрию Наугольных. Однако Пермский районный суд прекратил рассмотрение дела, потому что стороны заключили мировое соглашение. Наугольных выплатил семье мальчика компенсацию.

В историю мальчика-летуна из Прикамья многие не верят до сих пор. Бывший пилот, экс-командир той самой модели самолета Ту-154 Алексей Кочемасов уверил 59.RU, что в таких экстремальных условиях мальчик бы не выжил — на высоте 10 километров практически нет кислорода, а температура почти -60 градусов. По словам экс-пилота, школьник бы превратился «в кусок льда с глубочайшей заморозкой в течение всего лишь получаса».

Сейчас Андрей Щербаков заключил контракт и находится в зоне спецоперации. У мужчины четверо детей.