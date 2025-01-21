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Происшествия Два месяца выживал в открытом море, похоронив в лодке брата и племянника: Михаилу Пичугину грозит 7 лет колонии

Два месяца выживал в открытом море, похоронив в лодке брата и племянника: Михаилу Пичугину грозит 7 лет колонии

Безобидная экспедиция обернулась настоящей трагедией

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2 комментария

Сейчас выживший мужчина пытается восстановить здоровье

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В Охотском море 14 октября прошлого года рыбаки обнаружили резиновую лодку, в которой находился человек. Мужчина был крайне истощен, едва мог говорить и почти не двигался. Это был Михаил Пичугин, который 9 августа 2024 года отправился в экспедицию вместе со своим братом и племянником. Но после 67 дней в открытом море выжить удалось лишь ему. Следствие по этому делу продолжается по сей день, и Пичугину грозит до семи лет лишения свободы. Хронология трагических событий и их последствия — в материале.

Хотели посмотреть на китов

Лодка вышла в открытое море 9 августа 2024 года. В ней был 46-летний Михаил Пичугин. Компанию ему составил брат, 49-летний Сергей, со своим сыном, 15-летним Ильей. Они собирались посмотреть на китов на Шантарских островах, а затем порыбачить.

Пичугин вместе с родственниками планировал доплыть до Сахалина от побережья Хабаровского края на лодке-катамаране «Байкат 470». От точки А до точки Б — всего 150 километров. Это расстояние Пичугины должны были преодолеть за несколько часов.

Страшно представить, как ты оказываешься один в открытом море, не зная, в какую сторону плыть

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Несмотря на то что Пичугины взяли с собой всё необходимое: теплые вещи, спасательные жилеты, фальшфейеры (сигнальные огни), а также запас еды на две недели и 20 литров питьевой воды, о наличии спутникового телефона они не подумали. Однако именно он смог бы спасти жизни двух человек.

Когда Пичугины перестали выходить на связь и не вернулись домой к назначенной дате, обеспокоенные родственники обратились к спасателям.

Поиски Пичугиных шли два месяца, и дважды их прекращали. Однако близкие отчаянно добивались своего и требовали от МЧС и прокуратуры продолжить спасательные работы, так как за всё время специалистам не удалось найти ничего, что подтверждало бы гибель Пичугиных.

Случайное спасение

Обнаружили пропавшую лодку рыбаки с траулера «Ангел» 14 октября 2024 года, то есть через 67 дней после того, как началась экспедиция Пичугиных. Потерявшихся путешественников нашли случайно — луч прожектора упал на лодку во время осмотра округи. Это было в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края (в тысяче километров от города Оха, куда Пичугины должны были приплыть).

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В лодке рыбаки увидели Михаила и два тела, которые были привязаны. Во время спасения Пичугин был очень истощен, почти не двигался, у него не было сил даже говорить.

Кадры спасения мужчины

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Оказалось, что в 60 километрах от берега у лодки сломался мотор. Мужчины пытались добраться до суши своими силами, однако сломалось весло. После они потеряли якорь, и лодку стало отбрасывать всё дальше от берега.

Первым скончался 15-летний Илья, который почти ничего не ел, это произошло 18 сентября. Его папа, Сергей, после этого потерял рассудок: безутешно рыдал, истошно кричал и постоянно пытался выпрыгнуть из лодки. Брат, Михаил, вытаскивал его из воды, переодевал, укутывал и пытался накормить, но всё было тщетно. Сергей умер спустя десять дней после сына.

Жертв могло быть и больше. В июле 2024 года к Михаилу на отдых приехала дочь. Она должна была отправиться в путешествие на Шантарские острова вместе с отцом, дядей и братом, однако прямо перед роковой поездкой резко попросилась домой и вернулась к матери.

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Сам Пичугин выжил лишь благодаря вере в то, что его дома ждут мама и дочь.

Выжил ради заключения

Михаил Пичугин до сих пор восстанавливает здоровье. За два месяца в море он похудел на 50 килограммов, сбросив половину от своего веса.

Из-за гибели брата Михаила и его племянника следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Изначально Пичугина допросили как свидетеля, обвинение ему не предъявляли. Теперь же выжившему в Охотском море мужчине грозит до семи лет заключения. Следователи поменяли ему статус в конце декабря прошлого года — Михаил стал главным подозреваемым в уголовном деле. Пичугина обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, передает RT.

Михаил рассказал о том, как выжил в море

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Эксперты уверены, что моторная лодка, которую для брата и племянника нашел Михаил, не была готова к их маршруту. Трагедией обернулось и то, что на борту не было спутникового телефона, который помог бы спастись раньше. Но защита Михаила уверена, что с учетом смягчающих обстоятельств есть вероятность, что Пичугин получит условное наказание.

ПО ТЕМЕ
Охотское море Трагедия Михаил Пичугин Следственный комитет Уголовное дело
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Комментарии
2
Гость
48 минут
Ну так само собой, на лодке надувной попёрся, таких можно и сажать, по всей строгости закона , не на яхте же 70 метровой олигарх какой , в сторону которого и посмотреть страшно
Гость
12 минут
За что его наказывать? Он уже себя наказал по полной! И не он один в этом виноват, брат тоже хорош был, полное безрассудство. Пацана еще с собой потащили. Мы не вымираем, мы самоликвидируемся!
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