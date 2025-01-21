Украинские БПЛА массово атаковали регионы России. Видео взрывов и пожаров

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь на 21 января беспилотники ВСУ массово атаковали регионы России.

Под удар попала Воронежская область. Там ПВО и РЭБ сбили несколько дронов, при их падении на территорию нефтебазы начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

— Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет, — отчитался Гусев.

Видео из Воронежской области Источник: BAZA / Telegram

Источник: BAZA / Telegram











Местные также говорили о звуках взрывов и зареве со стороны нефтебазы. В прошлую среду нефтебаза уже была под атакой, и с тех пор на ней продолжался пожар.

Источник: «Большой Воронежский» / Telegram

Позднее беспилотники атаковали Смоленскую область. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом на земле и крышах нескольких зданий начала гореть кровля из-за попадания обломков БПЛА. Об этом рассказал глава области Василий Анохин.

— В социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается специально — для нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Призываю вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные, которые могут оказаться элементом информационной войны, — обратился к жителям Анохин.

Видео со звуком тревоги из Смоленской области Источник: BAZA / Telegram

Затем угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской и Самарской областях. Официальных комментариев оттуда пока не поступало.

Днем 21 декабря восемь БПЛА атаковали столицу Татарстана. Шесть прилетов пришлись на жилые дома.

Это вторая подобная атака за 2024 год. В апреле беспилотники нанесли удары по двум городам Татарстана — Елабуге и Нижнекамску. Пострадали 12 человек.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.