НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -15

5 м/c,

с-з.

 758мм 62%
Подробнее
0 Пробки
USD 101,96
EUR 105,05
Суд над экс-депутатом
Особняк за рубль
Ребенок на окне
Пожар в гостинице
Каким будет лето
Погибла семья с детьми
Возведут дом в зоне ЮНЕСКО
Бомбоубежище в Ярославле
Стройка на месте стадиона
Предварительная причина пожара
Происшествия Спецоперация на Украине Украинские БПЛА массово атаковали регионы России. Видео взрывов и пожаров

Украинские БПЛА массово атаковали регионы России. Видео взрывов и пожаров

В Воронежской области под удар попала нефтебаза

150
Написать комментарий
Источник:

В ночь на 21 января беспилотники ВСУ массово атаковали регионы России.

Под удар попала Воронежская область. Там ПВО и РЭБ сбили несколько дронов, при их падении на территорию нефтебазы начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

— Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет, — отчитался Гусев.

Видео из Воронежской области

Источник:
Источник:

Местные также говорили о звуках взрывов и зареве со стороны нефтебазы. В прошлую среду нефтебаза уже была под атакой, и с тех пор на ней продолжался пожар.

Источник:

Позднее беспилотники атаковали Смоленскую область. По предварительным данным, пострадавших нет. При этом на земле и крышах нескольких зданий начала гореть кровля из-за попадания обломков БПЛА. Об этом рассказал глава области Василий Анохин.

— В социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается специально — для нагнетания паники и дестабилизации ситуации. Призываю вас доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные, которые могут оказаться элементом информационной войны, — обратился к жителям Анохин.

Видео со звуком тревоги из Смоленской области

Источник:

Затем угрозу атаки БПЛА объявили в Саратовской и Самарской областях. Официальных комментариев оттуда пока не поступало.

Днем 21 декабря восемь БПЛА атаковали столицу Татарстана. Шесть прилетов пришлись на жилые дома.

Это вторая подобная атака за 2024 год. В апреле беспилотники нанесли удары по двум городам Татарстана — Елабуге и Нижнекамску. Пострадали 12 человек.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Беспилотник Атака ВСУ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление