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Происшествия В машине Гоши Куценко нашли тело изрезанной женщины

В машине Гоши Куценко нашли тело изрезанной женщины

Сам актер пока не выходит на связь

833
6 комментариев

Фанаты предполагают, что Куценко продал эту машину

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В машине, которая принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли тело женщины. Как передают наши коллеги из Starhit.ru, авто было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте столицы.

Тело в припаркованной машине обнаружили прохожие вчера. На ней было множество ножевых ранений, передает городская прокуратура. Telegram-каналы сообщают, что рядом нашли еще средства контрацепции.

Силовики уже задержали подозреваемого. По их данным, 30-летний Альберт Абдулин сначала выпивал с девушкой, а после убил.

— В процессе распития спиртных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых ранений, — сообщил подозреваемый на допросе.

В показаниях подозреваемый признал свою вину

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После этого молодой человек спрятал тело в подвернувшийся «Запорожец», который, как оказалось, принадлежит звезде российского кинематографа. Это уже не первый криминальный эпизод в жизни подозреваемого, за его плечами есть множество судимостей.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшей.

Гоша Куценко пока не выходит на связь и не комментирует информацию.

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Гоша Куценко Машина Убийство Подозреваемый
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Комментарии
6
Инженер1
1 час
Ещё один потенциальный штурмовик.
Гость
1 час
Ярославский эксклюзив, может хватит чушь всякую постить ...
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