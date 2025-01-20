Беспилотники атаковали Казань: в небе гремят взрывы. Видео

Жители Казани сообщают о прилетах беспилотников, в небе над городом гремят взрывы. В МЧС предупредили об опасности атаки БПЛА в Татарстане.
По словам местных, над городом прогремели 3–4 взрыва. По предварительным данным, работает ПВО. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
В аэропорту Казани ввели временные ограничения, передали в Росавиации.
Об опасности атаки беспилотников в своем Telegram-канале предупредила мэрия Казани, со ссылкой на МЧС. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам.
Жители Аракчино, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов сообщили о еще нескольких взрывах. По информации Telegram-канала Shot, видны вспышки в небе. На одном из заводов работает сирена воздушной опасности.
Днем 21 декабря восемь БПЛА атаковали столицу Татарстана. Шесть прилетов пришлись на жилые дома.
Это вторая подобная атака за 2024 год. В апреле беспилотники нанесли удары по двум городам Татарстана — Елабуге и Нижнекамску. Пострадали 12 человек.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свое имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните 112 и сообщите о находке.
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