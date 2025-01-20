Беспилотники атаковали Казань: в небе гремят взрывы. Видео

Последствия атаки пока неизвестны Источник: Mash / Telegram

Жители Казани сообщают о прилетах беспилотников, в небе над городом гремят взрывы. В МЧС предупредили об опасности атаки БПЛА в Татарстане.

По словам местных, над городом прогремели 3–4 взрыва. По предварительным данным, работает ПВО. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Источник: shot_shot / Telegram

В аэропорту Казани ввели временные ограничения, передали в Росавиации.

Об опасности атаки беспилотников в своем Telegram-канале предупредила мэрия Казани, со ссылкой на МЧС. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам.

Жители Аракчино, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов сообщили о еще нескольких взрывах. По информации Telegram-канала Shot, видны вспышки в небе. На одном из заводов работает сирена воздушной опасности.

Днем 21 декабря восемь БПЛА атаковали столицу Татарстана. Шесть прилетов пришлись на жилые дома.

Это вторая подобная атака за 2024 год. В апреле беспилотники нанесли удары по двум городам Татарстана — Елабуге и Нижнекамску. Пострадали 12 человек.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свое имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните 112 и сообщите о находке.