НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

зап.

 745мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 102,41
EUR 104,86
Предварительная причина пожара
В пожаре погибла семья с детьми
Объединение школ
Что легко можно продать на «Авито»
Как прошло Крещение в Ярославле
Эксперимент с лотерейными билетами
Проверки в магазинах «Светофор»
Реконструируют «Спартаковец»
Губерниев в Ярославской области
Возобновили полеты в Казань
Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники атаковали Казань: в небе гремят взрывы. Видео

Беспилотники атаковали Казань: в небе гремят взрывы. Видео

В местном аэропорту ввели ограничения

213
1 комментарий

Последствия атаки пока неизвестны

Источник:

Жители Казани сообщают о прилетах беспилотников, в небе над городом гремят взрывы. В МЧС предупредили об опасности атаки БПЛА в Татарстане.

По словам местных, над городом прогремели 3–4 взрыва. По предварительным данным, работает ПВО. На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.

Источник:

В аэропорту Казани ввели временные ограничения, передали в Росавиации.

Об опасности атаки беспилотников в своем Telegram-канале предупредила мэрия Казани, со ссылкой на МЧС. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам.

Жители Аракчино, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов сообщили о еще нескольких взрывах. По информации Telegram-канала Shot, видны вспышки в небе. На одном из заводов работает сирена воздушной опасности.

Днем 21 декабря восемь БПЛА атаковали столицу Татарстана. Шесть прилетов пришлись на жилые дома.

Это вторая подобная атака за 2024 год. В апреле беспилотники нанесли удары по двум городам Татарстана — Елабуге и Нижнекамску. Пострадали 12 человек.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свое имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Атака Атака БПЛА Казань Татарстан МЧС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 минут
Не скучайте!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
«Не хватало мне любви по жизни, и я ее покупал»: честный рассказ человека с огромными долгами по кредиткам
Дмитрий М.
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление