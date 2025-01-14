Украинские БПЛА массово атаковали Россию. Дрон взорвался под окном у жителя многоэтажки — видео

Видео из Тульской области Источник: SHOT / Telegram

В ночь на 14 января ВСУ атаковали Россию. Взрывы прогремели в Брянской и Тульской областях.

В Брянской области произошел комбинированный ракетный удар.

— Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах, — сообщил губернатор Александр Богомаз.

Видео, которое опубликовали жители Брянской области Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Тульскую область атаковали беспилотники. Местные жители снимали на видео взрывы. Один из них прогремел в небе, другой, по словам местных, — прямо под окнами многоэтажки.

Дрон подлетел близко к дому Источник: SHOT / Telegram

— Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ. По предварительной информации, воздушные цели поражены. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Ситуация находится на контроле, — объяснил глава региона Дмитрий Миляев.