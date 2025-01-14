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Происшествия Спецоперация на Украине Украинские БПЛА массово атаковали Россию. Дрон взорвался под окном у жителя многоэтажки — видео

Украинские БПЛА массово атаковали Россию. Дрон взорвался под окном у жителя многоэтажки — видео

Под ударом оказались Брянская и Тульская области

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Видео из Тульской области

Источник:

В ночь на 14 января ВСУ атаковали Россию. Взрывы прогремели в Брянской и Тульской областях.

В Брянской области произошел комбинированный ракетный удар.

— Силами ПВО Министерства обороны РФ все цели уничтожены. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах, — сообщил губернатор Александр Богомаз.

Видео, которое опубликовали жители Брянской области

Источник:

Тульскую область атаковали беспилотники. Местные жители снимали на видео взрывы. Один из них прогремел в небе, другой, по словам местных, — прямо под окнами многоэтажки.

Дрон подлетел близко к дому

Источник:

— Работают дежурные средства ПВО Министерства обороны РФ. По предварительной информации, воздушные цели поражены. Пострадавших нет, информация о повреждениях уточняется. Ситуация находится на контроле, — объяснил глава региона Дмитрий Миляев.

Это не первая подобная атака за последние дни. 11 января беспилотники врезались в жилые дома под Тамбовом, были раненые. 10 января регионы России также подверглись массовой атаке. Беспилотники били по домам и школам.

ПО ТЕМЕ
БПЛА Взрыв ВСУ Атака ВСУ Беспилотник
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