«Она им кричала: „Это не больно!“» Репортаж из города на Урале, где мать пыталась убить детей и свела счеты с жизнью

На этом велосипеде каталась девочка, которую пыталась убить мать Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Весь подъезд пятиэтажки на окраине Красноуральска Свердловской области — в кровавых следах. Как ни старались уборщицы управляющей компании утром смыть их, не вышло. Размазанные пятна и капли по-прежнему видны на стенах и лестнице.

Это кровь семилетнего сына и девятилетней дочки Натальи — соседки с пятого этажа. В ночь на 10 января она взяла нож и набросилась с ним на своих детей, нанесла им несколько ранений, а потом покончила с собой.

Корреспонденты E1.RU побывали на месте трагедии, поговорили со знакомыми и близкими семьи.

Всё, что известно о трагедии, — в этом видео Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

«Мамочка, миленькая, не надо»!

Следы детской крови в подъезде Источник: читатель E1.RU

Ночью соседка за стенкой слышала плач детей. Говорит, для семьи это было обычное дело. Пенсионерка привыкла, что Наталья часто кричит на дочку и сына и даже кроет их матом. Женщина уже несколько раз вызывала полицию в их квартиру и в этот раз собиралась сделать то же самое.

Но в четыре утра все крики внезапно утихли, пожилая соседка решила, что всё самое страшное позади, и спокойно легла спать.

— Дети кричали: «Мамочка, не надо, мамочка, миленькая, не надо». Она им кричала: «Это не больно!» Ну я думала: мало ли, уколы им ставит, — рассказала соседка Натальи E1.RU. — Потом услышала на балконе шум, но я уже не стала выходить.

У Натальи были серьезные проблемы с алкоголем Источник: читатель E1.RU

Несколько лет назад органы опеки забирали у Натальи детей из-за пьянства. Чтобы вернуть сына с дочкой, она закодировалась и какое-то время действительно вела трезвый образ жизни. Потом всё-таки сорвалась.

Выпивала Наталья только дома, поэтому о том, что она снова взялась за старое, знали лишь ближайшие соседи.

— На людях она приличный человек. Никто, кто ее знает на улице, не верит. А я от мужа столько мата не слышала, сколько от нее за стенкой. Кричала, как они [дети] ее достали. А стенка у нас «картонная». Я даже вот который раз кричала ей: «Ты там заткнешься или нет?» Тогда она замолкала, — рассказывает соседка Натальи.

В квартире следователи обнаружили пустые бутылки из-под пива Источник: СК по Свердловской области











Когда Наталья покончила с собой, изрезанные ножом дети смогли выбраться из квартиры. По следам крови в подъезде видно, что они подходили к соседским квартирам, но никто из жильцов ночью не слышал, что к ним кто-то стучал.

Кровь осталась на коврике у соседской квартиры Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Девочка потеряла сознание на лестничной клетке. А мальчик босиком вышел на улицу и дошел до другого конца дома, где живут друзья мамы. Они и вызвали скорую.

— Он пошел в одних трусиках просить помощь, даже было видно следы его ножек в луже крови, что он босиком ходил там, — рассказала соседка семьи. — Мужчина из того подъезда прибежал сюда за девочкой, вынес ее на руках.

Что известно о семье

Знакомые говорят, что Наталья очень любила своих детей Источник: читатель E1.RU

40-летняя Наталья была нелюдима. Соседи говорят, в Красноуральск она переехала несколько лет назад — после того как под Екатеринбургом сгорел ее дом. С жильцами пятиэтажки она почти не общалась и здоровалась через раз. Дети, напротив, всегда были вежливыми и улыбчивыми.



Раньше Наталья часто гуляла во дворе с собакой, но год назад ее лабрадор умер, и женщина очень переживала из-за потери любимца — пес прожил в семье десять лет.

В ветклинику Наталья устроилась в 2021 году, пришла по объявлению Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Наталья работала в городской ветеринарной станции санитаркой. Коллеги говорят, что никогда не видели ее выпившей. Недавно она купила машину — старенькую «четырнадцатую» — и всегда приезжала в клинику за рулем. Единственное, на что жаловалась сотрудница, — это финансовые проблемы.

— Она всё боролась за то, чтобы ей алименты платили, и что-то у нее там ничего не получалось, — рассказали E1.RU коллеги Натальи. — У бывшего мужа деньги отчисляли, но ей не приходили. Она ходила по всем инстанциям.

Наталья любила животных, ей нравилась ее работа Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











У Натальи был большой долг за коммунальные услуги (почти 100 тысяч рублей) и кредиты. Зарплата у санитарки небольшая, но даже этих денег полностью она не получала: часть удерживали судебные приставы.

— Она периодически занимала деньги, но потом отдавала. Двое детей, все понимали, что ей непросто, — говорят коллеги. — Но сейчас мы в шоке, что она такое сделала. В голове не укладывается. Детей она очень любила. Всё время возила на концерты в город, в августе ездила с ними в Анапу.

Всего у Натальи четверо детей от двух мужей — старшая дочь уже взрослая и самостоятельно живет в Екатеринбурге, средняя осталась с отцом. На обеих девочек женщина была лишена родительских прав и была судима за участие в краже.

Двух младших детей Наталья родила от второго супруга и после развода воспитывала их одна. По крайней мере, ее бывшего мужа ни коллеги, ни соседи в Красноуральске давно не видели.

«У тебя жена порезала детей»

Отец пострадавших детей узнал о трагедии от старшей дочери Натальи. Он до сих пор не может поверить в случившееся. С бывшей женой, говорит, у них были нормальные отношения. Он старался поддерживать ее финансово и даже помог купить машину.

Та самая машина Натальи сейчас припаркована в ее дворе Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











В последний раз он говорил с Натальей перед Новым годом. Общаться с бывшей женой и детьми чаще Виталий не мог, потому что находился на СВО. Он недавно вернулся из зоны спецоперации и сейчас находится в Екатеринбурге.

— На СВО я видел много чего, видел смерть. Но когда мне позвонили, сказали: «У тебя жена порезала детей» — это самое страшное, — заявил Виталий.

Бывший муж говорит, что Наталья была хорошим человеком Источник: читатель E1.RU

Виталий с Натальей познакомились в 2002 году. Тогда в ее семье произошла большая трагедия: мать ограбили и задушили, а вскоре и отец покончил с собой.

Строить семейную жизнь супруги пытались в Большом Истоке: купили дом, в котором планировали растить детей.

— Мы с ней купили коттедж за семь миллионов, нам его просто подожгли. Мы его не успели застраховать, — рассказал Виталий. — После этого я остался в Екатеринбурге, так как сам местный, а она уехала в Красноуральск.

Виталий уверен, что долги у Натальи не были настолько серьезными, чтобы решиться из-за них на преступление. Он полагает, что перед трагедией у нее с кем-то случился конфликт.

— Следователь сказал, что ей кто-то позвонил, она схватилась за нож и стала резать детей. Почему — я не знаю, — заявил Виталий.

У Натальи не осталось родственников, кроме детей и бывшего мужа, поэтому организацию похорон Виталий готов взять на себя. Сына и дочь он хочет забрать к себе, как только их выпишут из больницы.

«Дети душевно страдают, потрясены»

Изрезанных брата с сестрой сначала доставили в больницу Красноуральска, а днем 10 января на вертолете Центра медицины катастроф транспортировали в детскую больницу в Екатеринбурге.

Детей на вертолете доставили в Екатеринбург Источник: Елена Аносова / E1.RU











У вертолетной площадки их встретила реанимация, детей сразу же увезли в неотложку. Семилетний мальчик дошел до автомобиля сам, а девочку врачи несли на руках: ее состояние хуже.

У вертолета пострадавших детей уже ждала машина реанимации Источник: Елена Аносова / E1.RU











По словам врачей, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Состояние у них стабильное, ближе к средней степени тяжести. Единственное, что душевно они страдают, потрясены, — рассказал E1.RU анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Дмитрий Суенков. — У детей колото-резаные раны, в основном пострадали руки. Видимо, они защищались.

В детской больнице № 9 с детьми будут работать психологи. После трагедии следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас они выясняют, что заставило Наталью поднять нож на собственных детей и свести счеты с жизнью.