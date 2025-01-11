НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 749мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,91
EUR 105,05
Расширят полигон «Скоково»
Фоторепортаж с кладбища
Упал с 19-го этажа и выжил
Ограничения на продажу алкоголя
Умер актер Михаил Левченко
Снесут манеж
Отменили поезда
Строят склады маркетплейсов
Как изменятся цены на готовое жилье
Трамвай не откроют вовремя
Происшествия репортаж «Она им кричала: „Это не больно!“» Репортаж из города на Урале, где мать пыталась убить детей и свела счеты с жизнью

«Она им кричала: „Это не больно!“» Репортаж из города на Урале, где мать пыталась убить детей и свела счеты с жизнью

Близкие и соседи семьи рассказали, что творилось в жизни 40-летней Натальи перед трагедией

406
2 комментария

На этом велосипеде каталась девочка, которую пыталась убить мать

Источник:

Весь подъезд пятиэтажки на окраине Красноуральска Свердловской области — в кровавых следах. Как ни старались уборщицы управляющей компании утром смыть их, не вышло. Размазанные пятна и капли по-прежнему видны на стенах и лестнице.

Это кровь семилетнего сына и девятилетней дочки Натальи — соседки с пятого этажа. В ночь на 10 января она взяла нож и набросилась с ним на своих детей, нанесла им несколько ранений, а потом покончила с собой.

Корреспонденты E1.RU побывали на месте трагедии, поговорили со знакомыми и близкими семьи.

Всё, что известно о трагедии, — в этом видео

Источник:

«Мамочка, миленькая, не надо»!

Следы детской крови в подъезде

Источник:

Ночью соседка за стенкой слышала плач детей. Говорит, для семьи это было обычное дело. Пенсионерка привыкла, что Наталья часто кричит на дочку и сына и даже кроет их матом. Женщина уже несколько раз вызывала полицию в их квартиру и в этот раз собиралась сделать то же самое.

Но в четыре утра все крики внезапно утихли, пожилая соседка решила, что всё самое страшное позади, и спокойно легла спать.

 — Дети кричали: «Мамочка, не надо, мамочка, миленькая, не надо». Она им кричала: «Это не больно!» Ну я думала: мало ли, уколы им ставит, — рассказала соседка Натальи E1.RU. — Потом услышала на балконе шум, но я уже не стала выходить.

У Натальи были серьезные проблемы с алкоголем

Источник:

Несколько лет назад органы опеки забирали у Натальи детей из-за пьянства. Чтобы вернуть сына с дочкой, она закодировалась и какое-то время действительно вела трезвый образ жизни. Потом всё-таки сорвалась.

Выпивала Наталья только дома, поэтому о том, что она снова взялась за старое, знали лишь ближайшие соседи.

— На людях она приличный человек. Никто, кто ее знает на улице, не верит. А я от мужа столько мата не слышала, сколько от нее за стенкой. Кричала, как они [дети] ее достали. А стенка у нас «картонная». Я даже вот который раз кричала ей: «Ты там заткнешься или нет?» Тогда она замолкала, — рассказывает соседка Натальи.

В квартире следователи обнаружили пустые бутылки из-под пива

Источник:

Когда Наталья покончила с собой, изрезанные ножом дети смогли выбраться из квартиры. По следам крови в подъезде видно, что они подходили к соседским квартирам, но никто из жильцов ночью не слышал, что к ним кто-то стучал.

Кровь осталась на коврике у соседской квартиры

Источник:

Девочка потеряла сознание на лестничной клетке. А мальчик босиком вышел на улицу и дошел до другого конца дома, где живут друзья мамы. Они и вызвали скорую.

— Он пошел в одних трусиках просить помощь, даже было видно следы его ножек в луже крови, что он босиком ходил там, — рассказала соседка семьи. — Мужчина из того подъезда прибежал сюда за девочкой, вынес ее на руках.

Что известно о семье

Знакомые говорят, что Наталья очень любила своих детей

Источник:

40-летняя Наталья была нелюдима. Соседи говорят, в Красноуральск она переехала несколько лет назад — после того как под Екатеринбургом сгорел ее дом. С жильцами пятиэтажки она почти не общалась и здоровалась через раз. Дети, напротив, всегда были вежливыми и улыбчивыми.

Раньше Наталья часто гуляла во дворе с собакой, но год назад ее лабрадор умер, и женщина очень переживала из-за потери любимца — пес прожил в семье десять лет.

В ветклинику Наталья устроилась в 2021 году, пришла по объявлению

Источник:

Наталья работала в городской ветеринарной станции санитаркой. Коллеги говорят, что никогда не видели ее выпившей. Недавно она купила машину — старенькую «четырнадцатую» — и всегда приезжала в клинику за рулем. Единственное, на что жаловалась сотрудница, — это финансовые проблемы.

— Она всё боролась за то, чтобы ей алименты платили, и что-то у нее там ничего не получалось, — рассказали E1.RU коллеги Натальи. — У бывшего мужа деньги отчисляли, но ей не приходили. Она ходила по всем инстанциям.

Наталья любила животных, ей нравилась ее работа

Источник:

У Натальи был большой долг за коммунальные услуги (почти 100 тысяч рублей) и кредиты. Зарплата у санитарки небольшая, но даже этих денег полностью она не получала: часть удерживали судебные приставы.

— Она периодически занимала деньги, но потом отдавала. Двое детей, все понимали, что ей непросто, — говорят коллеги. — Но сейчас мы в шоке, что она такое сделала. В голове не укладывается. Детей она очень любила. Всё время возила на концерты в город, в августе ездила с ними в Анапу.

Всего у Натальи четверо детей от двух мужей — старшая дочь уже взрослая и самостоятельно живет в Екатеринбурге, средняя осталась с отцом. На обеих девочек женщина была лишена родительских прав и была судима за участие в краже.

Двух младших детей Наталья родила от второго супруга и после развода воспитывала их одна. По крайней мере, ее бывшего мужа ни коллеги, ни соседи в Красноуральске давно не видели.

«У тебя жена порезала детей»

Отец пострадавших детей узнал о трагедии от старшей дочери Натальи. Он до сих пор не может поверить в случившееся. С бывшей женой, говорит, у них были нормальные отношения. Он старался поддерживать ее финансово и даже помог купить машину.

Та самая машина Натальи сейчас припаркована в ее дворе

Источник:

В последний раз он говорил с Натальей перед Новым годом. Общаться с бывшей женой и детьми чаще Виталий не мог, потому что находился на СВО. Он недавно вернулся из зоны спецоперации и сейчас находится в Екатеринбурге.

— На СВО я видел много чего, видел смерть. Но когда мне позвонили, сказали: «У тебя жена порезала детей» — это самое страшное, — заявил Виталий.

Бывший муж говорит, что Наталья была хорошим человеком

Источник:

Виталий с Натальей познакомились в 2002 году. Тогда в ее семье произошла большая трагедия: мать ограбили и задушили, а вскоре и отец покончил с собой.

Строить семейную жизнь супруги пытались в Большом Истоке: купили дом, в котором планировали растить детей.

— Мы с ней купили коттедж за семь миллионов, нам его просто подожгли. Мы его не успели застраховать, — рассказал Виталий. — После этого я остался в Екатеринбурге, так как сам местный, а она уехала в Красноуральск.

Виталий уверен, что долги у Натальи не были настолько серьезными, чтобы решиться из-за них на преступление. Он полагает, что перед трагедией у нее с кем-то случился конфликт.

— Следователь сказал, что ей кто-то позвонил, она схватилась за нож и стала резать детей. Почему — я не знаю, — заявил Виталий.

У Натальи не осталось родственников, кроме детей и бывшего мужа, поэтому организацию похорон Виталий готов взять на себя. Сына и дочь он хочет забрать к себе, как только их выпишут из больницы.

«Дети душевно страдают, потрясены»

Изрезанных брата с сестрой сначала доставили в больницу Красноуральска, а днем 10 января на вертолете Центра медицины катастроф транспортировали в детскую больницу в Екатеринбурге.

Детей на вертолете доставили в Екатеринбург

Источник:

У вертолетной площадки их встретила реанимация, детей сразу же увезли в неотложку. Семилетний мальчик дошел до автомобиля сам, а девочку врачи несли на руках: ее состояние хуже.

У вертолета пострадавших детей уже ждала машина реанимации

Источник:

По словам врачей, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

— Состояние у них стабильное, ближе к средней степени тяжести. Единственное, что душевно они страдают, потрясены, — рассказал E1.RU анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Дмитрий Суенков. — У детей колото-резаные раны, в основном пострадали руки. Видимо, они защищались.

В детской больнице № 9 с детьми будут работать психологи. После трагедии следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Сейчас они выясняют, что заставило Наталью поднять нож на собственных детей и свести счеты с жизнью.

Всё, что известно о случившемся, мы собирали в режиме онлайн.

ПО ТЕМЕ
Красноуральск Мать пыталась убить ребенка Покончила с собой Долги Покушение на детей Насилие над малолетними Суицид
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Инженер1
1 час
Скрепные люди.
Гость
45 минут
Нищета беспросветная нужда взаимоненависть всюду Отсутствие нормальной жизни это урок тем кто хочет здесь рожать
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление