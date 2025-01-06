Над спальным районом поднялся огненный столб: что горит в Ярославле

Вечером в понедельник, 6 января, во Фрунзенском районе Ярославля поднялся столб черного дыма с огненными отблесками.
— Какой-то пожар в районе Липовой горы, — сообщила читательница 76.RU.
В МЧС по Ярославской области уточнили, что загорелась пристройка к частному дому в 3-м Тормозном переулке, 4. К месту пожара направлены две автоцистерны.
— Выехали по сообщению о загорании частного дома. На месте вызова горит пристройка к дому, — уточнили 76.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.
Предварительно, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
В соцсетях завирусилось видео с места пожара. Местные сообщают, что по микрорайону разносится запах гари.
— На Большой Технической воняет сильно, — пишут в Сети.
Общая площадь пристройки составляет восемь квадратных метров.