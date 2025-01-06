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Происшествия Над спальным районом поднялся огненный столб: что горит в Ярославле

Над спальным районом поднялся огненный столб: что горит в Ярославле

Публикуем подробности от МЧС

2 359
6 комментариев

Над Фрунзенским районом поднялся столб дыма

Источник:

Вечером в понедельник, 6 января, во Фрунзенском районе Ярославля поднялся столб черного дыма с огненными отблесками.

— Какой-то пожар в районе Липовой горы, — сообщила читательница 76.RU.

В МЧС по Ярославской области уточнили, что загорелась пристройка к частному дому в 3-м Тормозном переулке, 4. К месту пожара направлены две автоцистерны.

— Выехали по сообщению о загорании частного дома. На месте вызова горит пристройка к дому, — уточнили 76.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Предварительно, пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

В соцсетях завирусилось видео с места пожара. Местные сообщают, что по микрорайону разносится запах гари.

— На Большой Технической воняет сильно, — пишут в Сети.

В МЧС уточнили, что горит на Липовой горе в Ярославле

Источник:

Общая площадь пристройки составляет восемь квадратных метров.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Граждане! Что же вы делаете? Обидно, понимаешь. Столько трудов сгорит! Ну, соблюдайте же вы технику безопасности.
Гость
1 час
одно ЧП сменяет другое ЧП Всё строго по графику без времени на раскачку
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