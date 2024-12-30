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Происшествия Есть пострадавшие: в Ярославской легковушка протаранила автобус. Видео

Есть пострадавшие: в Ярославской легковушка протаранила автобус. Видео

Первые подробности с места ДТП от полиции

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В Рыбинске легковушка влетела на скорости в автобус

Источник:

В Рыбинске Ярославской области легковушка протаранила автобус. Все случилось на улице Академика Губкина в Центральном микрорайоне вечером 29 декабря.

— От школы № 10 поворачивал на улицу Зои Космодемьянской, — уточняют очевидцы в группе «Рыбинск | ДТП | ЧП».

— Спасатели — молодцы! Приехали быстро, реально помогают людям! — пишет Наталия Сажина.

Спасателям пришлось вырезать пострадавших из авто

Источник:

Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, все случилось в 17:50.

— Имеется информация о трёх пострадавших. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили порталу в полиции.

Момент столкновения попал на видео. Судя по кадрам, «Лада» выехала на перекресток, когда автобус поворачивал налево. От удара у легковушки смяло переднюю часть. Пассажиров зажало в салоне. Спасателям пришлось врезать людей из покореженного авто.

Момент аварии на улице Губкина попал на видео

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