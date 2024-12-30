Есть пострадавшие: в Ярославской легковушка протаранила автобус. Видео

В Рыбинске Ярославской области легковушка протаранила автобус. Все случилось на улице Академика Губкина в Центральном микрорайоне вечером 29 декабря.
— От школы № 10 поворачивал на улицу Зои Космодемьянской, — уточняют очевидцы в группе «Рыбинск | ДТП | ЧП».
— Спасатели — молодцы! Приехали быстро, реально помогают людям! — пишет Наталия Сажина.
Как уточнили 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области, все случилось в 17:50.
— Имеется информация о трёх пострадавших. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили порталу в полиции.
Момент столкновения попал на видео. Судя по кадрам, «Лада» выехала на перекресток, когда автобус поворачивал налево. От удара у легковушки смяло переднюю часть. Пассажиров зажало в салоне. Спасателям пришлось врезать людей из покореженного авто.