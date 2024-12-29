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Происшествия Организатора ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО — ему грозило 10 лет колонии

Организатора ЛГБТ*-туров нашли мертвым в СИЗО — ему грозило 10 лет колонии

Он пытался организовать особый отдых в Египте

81
1 комментарий

Мужчина не признал вину

Источник:

Директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова (внесен в перечень террористов и экстремистов) нашли мертвым в СИЗО. Его обвиняли в организации ЛГБТ-туров (деятельность запрещена на территории РФ)

— Котов найден мертвым. Предварительно, причина смерти — самоубийство. По данному факту проводится проверка, — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Мужчину задержали в ноябре. По версии следствия, он готовил поездку для сторонников нетрадиционных сексуальных ценностей в Египет на новогодние праздники. 2 декабря суд Москвы арестовал его на 2 месяца.

Котова обвиняли в двух преступлениях по 1-й и 2-й части статьи 282.2 УК РФ за организацию деятельности, связанной с ЛГБТ*, и за участие в ней. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. На суде сторона защиты заявляла, что следствие не доказало, что эти туры были именно для представителей ЛГБТ*.

* — 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
а если им продать хлеба то тоже посадят или расстреляют? а если не знал? Боже в какой Ад мы пришли по плану
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