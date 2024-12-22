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Происшествия В Ярославле вспыхнул пожар в жилом доме. Видео

В Ярославле вспыхнул пожар в жилом доме. Видео

Первые подробности

6 626
2 комментария

Пожар в пятиэтажке

Источник:

22 декабря в многоквартирном жилом доме в Ярославле вспыхнул пожар. Возгорание случилось в одной из квартир на втором этаже по улице Юности, 7 в Ленинском районе.

— Около детского сада «Журавленок», это улица Юности на Пятёрке, что-то происходит, — написали в городском паблике «Подслушано в Ярославле».

Судя по опубликованным кадрам с места, к жилому дому стянулись машины спасателей.

Кадры с места ЧП

Источник:

Как сообщили 76.RU в МЧС, на месте происшествия работали две машины автоцистерны и одна автолесница.

— Из окна второго этажа шел слабый дым. Было возгорание на кухне, ликвидировано до прибытия, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Один человек пострадал. Он передан работникам скорой медицинской помощи.

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Комментарии
2
Гость
20 часов
Пожарные всё ещё приезжают в отличие от скорой помощи и полиции Наверное скоро оптимизируют и их
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