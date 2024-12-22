В Ярославле вспыхнул пожар в жилом доме. Видео

22 декабря в многоквартирном жилом доме в Ярославле вспыхнул пожар. Возгорание случилось в одной из квартир на втором этаже по улице Юности, 7 в Ленинском районе.
— Около детского сада «Журавленок», это улица Юности на Пятёрке, что-то происходит, — написали в городском паблике «Подслушано в Ярославле».
Судя по опубликованным кадрам с места, к жилому дому стянулись машины спасателей.
Как сообщили 76.RU в МЧС, на месте происшествия работали две машины автоцистерны и одна автолесница.
— Из окна второго этажа шел слабый дым. Было возгорание на кухне, ликвидировано до прибытия, — сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области. — Один человек пострадал. Он передан работникам скорой медицинской помощи.