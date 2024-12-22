В Ярославле вспыхнул пожар в жилом доме. Видео

Пожар в пятиэтажке Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram











22 декабря в многоквартирном жилом доме в Ярославле вспыхнул пожар. Возгорание случилось в одной из квартир на втором этаже по улице Юности, 7 в Ленинском районе.

— Около детского сада «Журавленок», это улица Юности на Пятёрке, что-то происходит, — написали в городском паблике «Подслушано в Ярославле».

Судя по опубликованным кадрам с места, к жилому дому стянулись машины спасателей.

Кадры с места ЧП Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Как сообщили 76.RU в МЧС, на месте происшествия работали две машины автоцистерны и одна автолесница.