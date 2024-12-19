«Кошмар, мы с рельсов сошли»: что известно о погибших при столкновении поездов под Мурманском — видео

Источник: Городские порталы

18 декабря в поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, въехал грузовой состав. Несколько вагонов сошли с рельсов. Пострадали 31 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, причем четверо были в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась в машине скорой, еще один пассажир — мужчина — умер в больнице.

Компания «РЖД» обязалась выплатить по 2,2 миллиона семьям погибших и еще по одному миллиону рублей пострадавшим, которых госпитализировали.