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Происшествия Столкнулись поезда «Кошмар, мы с рельсов сошли»: что известно о погибших при столкновении поездов под Мурманском — видео

«Кошмар, мы с рельсов сошли»: что известно о погибших при столкновении поездов под Мурманском — видео

Следователи задержали машиниста грузового состава и его помощника

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18 декабря в поезд, следовавший по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, въехал грузовой состав. Несколько вагонов сошли с рельсов. Пострадали 31 человек, 14 из них потребовалась госпитализация, причем четверо были в тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась в машине скорой, еще один пассажир — мужчина — умер в больнице.

Компания «РЖД» обязалась выплатить по 2,2 миллиона семьям погибших и еще по одному миллиону рублей пострадавшим, которых госпитализировали.

Предварительно причиной ЧП стала неисправность товарняка. По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта возбудили уголовное дело. Следователи задержали машиниста грузового поезда и его помощника. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники, они оба вышли из кабины и грузовой состав самопроизвольно покатился и врезался в вагоны с пассажирами.

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