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Машина превратилась в ком металла: в Ярославской области насмерть разбился 19-летний парень. Видео

Его машина столкнулась с грузовиком

870
3 комментария

В ДТП погиб человек

Источник:

В Ярославской области утром 19 декабря произошло смертельное ДТП. Около 8:50 на дороге «Обход г. Переславль-Залесский» столкнулись «пятнашка» и грузовик, перевозящий продукты одного из фирменных супермаркетов.

Удар был сильным: машины разбросало по дороге. Грузовик свалился с проезжей части в кювет. Легковушку смяло — от передней части автомобиля не осталось буквально ничего. Проезжавшие мимо автомобилисты записали на видео последствия аварии. На кадрах видно, что вокруг измятой легковушки столпились сотрудники ДПС и спасатели. Из-за ДТП на дороге образовалась небольшая пробка.

— Жесть, — комментирует оператор видео, опубликованное в телеграм-канале.

На место выезжали спасатели МЧС

Источник:

За рулем «пятнашки» был 19-летний парень. Спасти его не удалось.

— В результате ДТП погиб водитель отечественного автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Информацию о состоянии водителя грузовика правоохранители не публиковали.

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ДТП Переславль-Залесский Полиция
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Комментарии
3
Гость
11 минут
😪😪😪🙏🙏🙏
Гость
28 минут
Права надо выдавать с 30 лет..
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