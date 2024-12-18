Из вагонов доносятся крики. Что известно о столкновении поездов в Мурманской области: фото и видео с места

Место ЧП перекрыли Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура











В Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Три вагона с людьми сошли с рельсов. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.

По данным РЖД, боковое столкновение двух составов произошло в 16:15 мск. В поезде № 11 «Мурманск — Петербург» находилось 326 пассажиров.

Возле опрокинувшихся вагонов ходят люди Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

На место выехали семь бригад скорой помощи, сообщил глава региона Андрей Чибис. Также к вылету готовится вертолет территориального центра медицины катастроф, подъезжают автобусы для эвакуации пассажиров.

По уточненной информации, в столкновении поездов пострадало 14 человек, заявили в МЧС. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всех раненых госпитализировали.

Глава региона рассказал о ЧП Источник: Губернатор Чибис / Telegram

Появились кадры якобы столкновения составов. На них один из поездов моментально лег на бок. Однако в РЖД назвали видео фейком.

На других видео из соцсетей из вагонов доносятся крики. По ним медики пытаются узнать, где находятся раненые.

Официально причину столкновения не объявили. Как пишет SHOT, у грузового поезда сломался токоприемник и его оставили ждать помощи. Предварительно, он выкатился на другой путь, где в него и влетел пассажирский поезд. Источник «Известий» же объяснил случившееся потерей контроля грузового состава над тормозами.

Как выглядят поезда после столкновения Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

— На место происшествия для выяснения всех обстоятельств и координации работы спецслужб и правоохранительных органов выехала Кандалакшский транспортный прокурор Татьяна Чумакова, — уточнили в ведомстве.