НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-10°C

Сейчас в Ярославле
Погода-10°

пасмурно, без осадков

ощущается как -17

0 м/c,

 744мм 79%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Конкурс на новогоднее украшение
Как снизить риск инсульта
Какие дачи скупают
Закрыли кафе «Дом актера»
Интервью со 115-летней
Что дарить на Новый год
Происшествия Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области: три вагона с людьми опрокинулись

Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области: три вагона с людьми опрокинулись

К месту ЧП едут спасатели

1 121
7 комментариев

Последствия крушения поезда

Источник:

В Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезд. Об этом сообщили в РЖД. Три вагона с людьми сошли с рельсов.

— По происшествию с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи, — сообщил глава региона Андрей Чибис. Позднее губернатор уточнил, что количество скорых увеличили до семи.

На кадрах с места происшествия видно, что вагоны погнуло, они похожи на открытую консервную банку. По данным telegram-каналов, столкновение произошло после резкого торможения.

Возле опрокинувшихся вагонов ходят люди

Источник:

Данные по пострадавшим уточняются, пока официальных сообщений по погибшим нет. В поезде Мурманск — Санкт-Петербург находилось 326 пассажиров.

Движение на участке, где произошло ЧП, приостановлено.

— Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь. Причины происшествия устанавливаются, — уточнили в РЖД.

ПО ТЕМЕ
ЧП Поезд Мурманск Сошел с рельсов Пострадавшие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Бардак коррупция безнадёга
Гость
1 час
Диверсия несистемных? Не исключено.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление