Пассажирский поезд столкнулся с грузовым в Мурманской области: три вагона с людьми опрокинулись

Последствия крушения поезда Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram











В Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирский поезд. Об этом сообщили в РЖД. Три вагона с людьми сошли с рельсов.

— По происшествию с поездом № 11 Мурманск — Санкт-Петербург в Кандалакшском районе. Спасатели выехали к месту происшествия. Направлены три бригады скорой помощи, — сообщил глава региона Андрей Чибис. Позднее губернатор уточнил, что количество скорых увеличили до семи.

На кадрах с места происшествия видно, что вагоны погнуло, они похожи на открытую консервную банку. По данным telegram-каналов, столкновение произошло после резкого торможения.

Возле опрокинувшихся вагонов ходят люди Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Данные по пострадавшим уточняются, пока официальных сообщений по погибшим нет. В поезде Мурманск — Санкт-Петербург находилось 326 пассажиров.

Движение на участке, где произошло ЧП, приостановлено.