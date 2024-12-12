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Происшествия Ярославец с пистолетом пытался проникнуть в школу. Что об этом известно

Ярославец с пистолетом пытался проникнуть в школу. Что об этом известно

Первые подробности от полиции

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Мужчина с оружием пытался проникнуть в школу в Ярославской области

Источник:

Мужчина с оружием пытался вломиться в школу под Ярославлем. Это случилось утром 10 декабря в деревне Ноготино Ярославского района. Детали инцидента озвучили в полиции.

— По имеющимся данным, на территорию, прилежащую школе, прошел мужчина, который находился в состоянии опьянения, вел себя неадекватно, начал стучать в двери столовой, — сообщили 12 декабря в Управлении МВД России по Ярославской области.

Его остановил местный житель. Как уточнили в полиции, ярославца передали медработникам. Также уточняется, что на месте обнаружили пневматический пистолет.

По данным ведомства, в момент инцидента в здании школы учеников не было.

— Сотрудниками ОМВД России по Ярославскому району устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам проверки правоохранителями будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — добавили пресс-службе управления.

По информации источника 76.RU, сейчас мужчина находится в больнице.

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