Ростовскую область атаковали ракетами: сгорели автомобили, жилые дома остались без отопления

Минобороны ранее показало кадры обломков ракет ATACMS, которыми атакуют Россию Источник: Минобороны / Telegram











Ростовская область утром в среду, 11 декабря, подверглась ракетной атаке. В Таганроге повреждения получил промышленный объект и сгорели автомобили жителей, сообщил в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

— Сегодня ночью ракетной атаке подвергся Таганрог. Повреждения получило промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей на парковке. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется.

Как передают наши коллеги с портала 161.RU, таганрожцы писали в соцсетях о взрывах в небе, над городом звучала сирена. Глава города Светлана Камбулова в социальных сетях предупредила жителей об опасности и попросила их спуститься в подвалы.

Она также уточнила, что повреждена котельная. В 27 домах из-за этого нет отопления.

Воздушная тревога звучала в Таганроге рано утром Источник: SHOT / T.me

Ранее стало известно, что ракеты HIMARS, которые смогут поразить цели в Ростове-на-Дону, уже поставлены на Украину. Об этом сообщил военный деятель Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

— Это заявление сделано, значит, я могу точно утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине, — отметил Басурин.