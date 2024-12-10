«Сквозное ранение»: в Ярославле сосед открыл стрельбу в жилом дворе

Стрельба произошла в одном из дворов в Брагине Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Вечером в пятницу, 6 декабря, в жилом дворе в крупном спальном районе Ярославля мужчина открыл стрельбу по прохожим. Детали инцидента рассказали порталу 76.RU очевидцы и полиция.

— У нас во дворе на Труфанова у дома 27, 29 и 29к3, мужчина стрелял по доставщику пиццы, но я так понимаю, что молодой человек успел скрыться. Он является потерпевшим, но не пострадавшим, потому что по нему не попали. А вот женщине попали в ногу, у нее сквозное пулевое ранение, — рассказала нашему порталу очевидица.

Стрельба случилась около 9 вечера в Дзержинском районе.

— Мужчина с винтовкой [был] в будний день, в девять вечера во дворе домов, где расположен, в том числе детский юношеский центр, рядом расположена школа, детские сады, — добавила женщина.

В полиции на запрос портала 76.RU подтвердили стрельбу.

— 6 декабря в одном из дворов по улице Труфанова произошел инцидент, в результате которого женщине было причинено ранение ноги. Сотрудниками полиции установлен гражданин, у которого изъята пневматическая винтовка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — пояснили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.