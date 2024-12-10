Мама отвела сына к психологу, чтобы он лучше занимался, а мальчик рассказал, кто его насиловал в семье

Спустя две недели общения с психологом ребенок рассказал страшные вещи Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Мать троих детей из Екатеринбурга обвинила бывшего мужа в сексуальных домогательствах к ее сыну и заявила, что он заставлял мальчика и его сестру смотреть видео с порнографией. Ирина (все имена изменены) рассказала Е1.RU, что узнала страшные вещи, которые творились в семье, после обычного приема у психолога. Подробнее — в этом материале.

Картинка с нарисованным человечком

Ирина привела сына к психологу по совету тренера. Диме двенадцать лет. Родился он внешне здоровым, но в полгода начались проблемы: диагностировали тяжелое заболевание. У подростка инвалидность. Все эти годы мама занималась его здоровьем, возила по врачам, на реабилитацию, Дима перенес несколько операций. Сейчас он учится в обычной школе, успешно занимается адаптивным спортом. Тренируется в двух секциях, даже выступает за сборную области.

— Тренеры заметили, что сын изменился, стал вести себя не как обычно: пропала мотивация, старание, стал замкнутым. Посреди тренировки мог остановиться, о чем-то задуматься, — рассказывает Ирина. — Одна тренер предположила, что эти перемены связаны с подростковым возрастом, в общем-то ничего страшного, многие ребята проходили через это. Она порекомендовала обратиться к психологу. Думали: поработает с психологом — и всё уладится, тот поможет разобраться в себе.

Знакомые посоветовали Ирине специалиста в одном из кризисных центров Екатеринбурга. Эта организация работает много лет, у нее безупречная репутация, там оказывают помощь семьям в тяжелой ситуации, женщинам — жертвам домашнего насилия, работают с детьми и подростками.

Ирина начала возить сына на занятия-беседы. Она вспоминает:

— А недели через две после очередного занятия психолог вышла ко мне: «Мне надо с вами поговорить». Сына попросила отойти, а мне сказала: «Вам необходимо написать заявление в Следственный комитет, поскольку, со слов ребенка, ваш супруг применял к вашим детям сексуальное насилие». У нее в этот момент была в руках картинка с нарисованным человечком, какие-то части тела закрашены. Я была в шоке.

«Подкупил своим отношением к детям»

С Анатолием Ирина познакомилась в 2018 году. Он старше на пару лет. Ей тогда было тридцать, она была разведена, воспитывала семилетнего сына и девятилетнюю дочь. Анатолий, по словам Ирины, работал на заводе. Она сама подрабатывала делопроизводителем в банке, на пенсию по инвалидности, как она говорит, было не прожить.

— Он расположил тем, что изначально хорошо отнесся к детям. Нужно забрать из садика? Давай заберем. Всегда с пониманием: дети — это главное, — вспоминает Ирина начало отношений. — В первую же неделю общения познакомила его с детьми и со своими родителями. Он сам захотел. До этого никогда никого из мужчин, с которыми встречалась, со своими детьми не знакомила, не подпускала, но тут реально человек подкупил отношением к детям. Через полгода знакомства он предложил выйти за него замуж. Мы зарегистрировались.

Муж переехал к Ирине и детям, в их комнату в коммунальной квартире. Позже оформили ипотеку, купили общую квартиру в пригороде Екатеринбурга.

Пока возбуждено одно уголовное дело, потерпевшей по нему признана 15-летняя дочка Ирины Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Первые конфликты

Сначала, как вспоминает Ирина, в отношениях всё было нормально. Первая серьезная ссора случилась через год, когда Анатолий ударил ее сына. Мальчику тогда было восемь лет.

— Я даже не помню, по какому поводу это случилось, — рассказывает мама. — Мы поругались тогда: во-первых, ребенок — инвалид, во-вторых, не считаю это нормальным. Мы тогда договорились с мужем, что так поступать больше нельзя.

Однако, по словам Ирины, вскоре во время ссоры по какому-то бытовому поводу муж ударил уже ее, а она была беременна. На тот случай женщина никому жаловаться не стала.

Когда у Ирины родился третий ребенок, общая дочка, они с мужем в очередной раз были в ссоре, даже жили по отдельности: он у родителей, она с детьми — в своей комнате. В роддом ее отвозила мама. Но после родов супруги снова помирились.

— Потом снова возник конфликт по ерундовому поводу. Сидели за столом, он начал орать на дочку: «Зачем кормишь собаку!» Или «гладишь», уже не помню даже причину. Я заступилась. Снова скандал.

Мы хотели уехать — он не выпускал. Чтобы мы не звонили, разбил мой телефон, телефон дочери. Начал бить дочь. Сын стал заступаться — он на него. Ирина про одну из ссор с бывшим мужем

С телефона сына (мы его спрятали) смогли дозвониться до его родителей. Мои были за городом, вне зоны доступа. Его мать с отцом приехали лишь на следующий день, только при них смогли уехать. Нам сказали, что мы сами все виноваты: не надо провоцировать, — рассказала екатеринбурженка.

Какое-то время снова жили по отдельности, до следующего примирения, и так далее — до следующего скандала.

Развод

Один раз Ирина даже вызвала полицию, сняв побои в больнице. Но, как она говорит, КУСП (книга учета сообщений о преступлениях) в итоге была утеряна, а разбираться она не стала.

— Периоды агрессии сменялись у него чувством вины, он предлагал нам сходить или съездить куда-то вместе, был заботлив. Но потом всё повторялось, — рассказывает женщина. — Я не знала, к кому обратиться за помощью, общения с подругами у меня почти не было, он меня контролировал, отвозил на работу, забирал с работы домой. Несколько раз я платила пошлину за развод, подавала заявление в суд, потом забирала. Наверно, все-таки была надежда. После очередной ссоры он объявил, что хочет разобраться в жизни и идет на СВО.

Несмотря на то что в отношениях всё было не очень хорошо, Ирина говорит, что переживала за мужа. Когда его ранили, она сорвалась и поехала в Белгород, в госпиталь. После ранения Анатолий уже не мог продолжать службу, его должны были комиссовать. Какое-то время они жили вместе, но вскоре всё пошло по-прежнему: съезжались, разъезжались.

— У меня было ощущение, что он относится к моим детям как мачеха к Золушке. Хотя потом увидела, что и к нашей младшей дочке точно так же. В конце мая этого года они поругались с дочкой, он тогда начал швырять ее, разбил губу. Мне досталось тоже.

После этого пара рассталась окончательно — Ирина подала на развод. Казалось бы, всё, история совместной семейной жизни закончилась.

«Молчи, а то размажу»

Но в октябре, накануне суда о разводе, на приеме у специалиста мальчик рассказывает страшные вещи. А конкретно — про два эпизода сексуального насилия со стороны отчима в 2021 году. Детали мы описывать не будем, они достаточно жесткие, но по Уголовному кодексу это можно квалифицировать как насильственные действия сексуального характера.

После этого Анатолий якобы велел ребенку молчать, иначе «размажет». Также подросток рассказал, что отчим не раз заставлял его смотреть порнографические видео.

— Дома я стала расспрашивать старшую дочь. Оказалось, ей он тоже показывал видео с порнографией, — рассказывает нам Ирина.

В тот же день екатеринбурженка поехала в военный Следственный комитет — супруг на тот момент еще не был комиссован. В ином случае это обязана была бы сделать психолог: за сокрытие сексуальных преступлений против несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность.

— Через несколько дней меня вызвали, попросили открыть машину мужа (у меня тоже были ключи), провели обыск при мне.

В багажнике и по салону были разбросаны таблетки для потенции, свечи для потенции, секс-игрушки — среди них всякие женские парики, юбки, топики, колготки женские, накладные груди. Ирина про обыск в машине бывшего мужа

Я никогда не замечала у мужа каких-то отклонений. Сказать, что я была в шоке — ничего не сказать, всё это напугало… Мои родители тоже пришли в ужас, у папы на фоне переживаний случился инфаркт, — рассказывает Ирина.

После увольнения Анатолия материалы из военного ведомства передали в областное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по поводу показа порнографии ребенку, потерпевшей признана 15-летняя дочка Ирины. Это случилось только после обращения матери к руководителю свердловского СУ СК Константину Мирошниченко.

По эпизодам возможного сексуального насилия над мальчиком проверка идет еще с октября. Ирина видит в этом нежелание разбираться в ситуации и говорит очень эмоционально:

— До сих пор, с октября, так и не назначена психолого-психиатрическая экспертиза ребенка. После допросов у Димы начались панические атаки. Назначьте уже все необходимые исследования детям! Я хочу, чтобы они наконец прошли их. После этого можно будет начать реабилитацию.

Комментарий юриста

Юрист Сергей Тетерин, который представляет интересы Ирины и ее детей, пояснил, что именно психолого-психиатрическая экспертиза поможет выяснить, что происходило в семье на самом деле.

— Я могу допустить, что сотрудники следствия сомневаются в достоверности информации. Это нормально, правоохранительные органы обязаны исходить из презумпции невиновности человека. Но в уголовно-процессуальном законе прописана необходимость проверочных мероприятий. И есть разработанные методические рекомендации. К сожалению, это всё проигнорировано. Не назначены психолого-психиатрические экспертизы ни в рамках проверки, ни после возбуждения первого дела.

При этом, со слов мамы, ряд сотрудников СК предупреждает: вы можете испортить жизнь детям, им предстоят следственные действия, тяжелые для психики. Она это воспринимает как намек: не настаивайте на возбуждении дела. Сергей Тетерин юрист

Для меня это не совсем понятно. В данной ситуации мать была обязана по закону обратиться в правоохранительные органы, когда узнала всё от специалиста. И любой родитель обязан в такой ситуации сделать так же. Иначе будет стоять вопрос уже об их ответственности за сокрытие тяжкого преступления, — подчеркивает юрист.

Сергей Тетерин готовит обращение в головное ведомство — Следственный комитет РФ — на имя Александра Бастрыкина, чтобы дело взяли под его личный контроль и расследовали тщательно.