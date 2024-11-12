Везли пациента в больницу: в Ярославской области легковушка протаранила машину скорой помощи. Видео

Легковушка на скорости въехала в скорую помощь Источник: ЗА ТУТАЕВ / Vk.com, Тутаев — это / Vk.com











Вечером 11 ноября в Ярославской области произошло ДТП с участием скорой помощи. В Тутаеве легковушка «Дэу Нексия» на скорости протаранила карету медиков.

— Авария на перекрестке. Не пропустил скорую, — написали очевидцы в группе «ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО» во «Вконтакте».

ДТП произошло в районе половины седьмого вечера на пересечении проспекта 50-летия Победы и улицы Розы Люксембург. Момент столкновения попал на уличные камеры.

Момент ДТП попал на видео Источник: ЗА ТУТАЕВ / Vk.com, Тутаев — это / Vk.com

На записи видно, что скорая двигалась по проспекту на красный сигнал светофора. При этом у нее были включены спецсигналы. На перекрестке с улицей Розы Люксембург на проспект выехала иномарка. Легковушка врезалась в боковую часть кареты скорой помощи. Машину медиков слегка повело в сторону, но она устояла на колесах. Капот «Дэу» сильно смяло, после удара по проезжей части разлетелись стекла и куски пластика.