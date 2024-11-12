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Происшествия Везли пациента в больницу: в Ярославской области легковушка протаранила машину скорой помощи. Видео

Везли пациента в больницу: в Ярославской области легковушка протаранила машину скорой помощи. Видео

Момент ДТП попал на записи уличных камер

1 864
11 комментариев

Легковушка на скорости въехала в скорую помощь

Вечером 11 ноября в Ярославской области произошло ДТП с участием скорой помощи. В Тутаеве легковушка «Дэу Нексия» на скорости протаранила карету медиков.

— Авария на перекрестке. Не пропустил скорую, — написали очевидцы в группе «ТУТАЕВ | ПОДСЛУШАНО» во «Вконтакте».

ДТП произошло в районе половины седьмого вечера на пересечении проспекта 50-летия Победы и улицы Розы Люксембург. Момент столкновения попал на уличные камеры.

Момент ДТП попал на видео

На записи видно, что скорая двигалась по проспекту на красный сигнал светофора. При этом у нее были включены спецсигналы. На перекрестке с улицей Розы Люксембург на проспект выехала иномарка. Легковушка врезалась в боковую часть кареты скорой помощи. Машину медиков слегка повело в сторону, но она устояла на колесах. Капот «Дэу» сильно смяло, после удара по проезжей части разлетелись стекла и куски пластика.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в управлении МВД по Ярославской области. В региональном минздраве порталу 76.RU рассказали, что скорая помощь ехала с вызова. Внутри машины медиков был пациент. Он не пострадал, его направили в больницу с другой бригадой.

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ДТП Скорая помощь Легковушка Полиция
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Комментарии
12
265968645
2 часа
Не надо ля-ля! Всегда есть пострадавшие! При любом ДТП.
Гость
19 минут
Водитель Скорой по-любому подъезжая к перекрёстку на "красный", должен сначала притормозить и убедиться, что его все безаварийно пропускают..
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