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Происшествия Отравление семьи в Красной Сопке Четыре ребёнка загадочно умерли после ужина пельменями: следователи нашли главную причину отравления в Красноярском крае

Четыре ребёнка загадочно умерли после ужина пельменями: следователи нашли главную причину отравления в Красноярском крае

Следствие продолжается

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8 комментариев

Трагедия потрясла не только поселок, но и всю страну

В середине сентября дети и их родители из села Красная Сопка (Красноярский край) попали в больницу после ужина пельменями из магазина, им стало плохо. Взрослых чудом удалось спасти, но четверо детей погибли один за другим. Краевой СК запросил экспертизу, чтобы разобраться в причинах случившегося.

— Согласно результатам экспертиз на поверхности посуды обнаружены компоненты инсектицидного средства. Приоритетная версия следствия отравления на данный момент — попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства, — сообщили в Telegram-канале СК по Красноярскому краю.

В ведомстве также добавили, что инсектицидные средства были произведены без нарушений, заявленный состав активных компонентов соответствует обнаруженному веществу.

Что случилось

В Красной Сопке (Красноярский край), все четверо детей умерли после того, как поужинали пельменями и курицей из местного магазина. Утром всем стало плохо и семья обратилась в больницу.

21 сентября скончались шестилетняя девочка и тринадцатилетний мальчик. Остальные члены семьи были доставлены санитарной авиацией в Красноярск. Взрослые попали в больницу скорой медицинской помощи, а дети — в перинатальный центр. Третий ребенок — 11-летняя девочка — умер в воскресенье. Несмотря на все усилия врачей, четвертый и последний ребенок в семье ушел из жизни в ночь на понедельник.

Что известно о трагедии в Красноярском крае

Родители пришли в себя через двое суток. Оказалось, что женщина была беременна пятым ребенком, его удалось спасти. Однако в этот же день под окнами дома обнаружили труп котенка. На его шерсти нашли следы той же отравы, что и в анализах отравившейся семьи.

Версии трагедии

Сначала в СК подозревали отравление пельменями и курицей. Следовали возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров или оказание услуг, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Они допросили владельца и продавца продуктового магазина, фельдшера Красносопкинской амбулатории, родственников. Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения в продуктовом магазине, нарушения были обнаружены.

— Основной объем продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарных документов, неизвестного происхождения, — сообщили в Россельхознадзоре.

Продавец местного магазина не верит, что дети умерли из-за продуктов

Продавец и местные жители сомневаются, что дело было в продуктах. Никто, кроме семьи, потерявшей четверых детей, не жаловался на плохое самочувствие после еды.

Была и другая версия трагедии, в доме у пострадавших обнаружили отраву для мух, пестициды и антибиотики для скота. Было предположение, что кто-то из детей перепутал их с отравой.

— В квартире семьи изъяты продукты питания, сыпучее вещество светлого цвета в полимерном пакете без маркировки, находящееся в шкафу в кухне, а также антибиотик для крупного рогатого скота, хранившийся в холодильнике. Исследуются растительные пестициды, которые лежали на полу в квартире, — сообщают в краевой прокуратуре.

Вещества могли попасть в еду через посуду

Кроме того, следователи выдвигали версию отравления средством от насекомых, распыленным в доме. Они предположили, что семья надышалась им из-за плохой вентиляции и непроветриваемых помещений. Следователи посетили завод-изготовитель дихлофоса в Новосибирске и допросили сотрудников. Производитель утверждал, что его продукция безопасна для человека.

Наши коллеги вели прямой репортаж с похорон четверых детей. Все, что известно о трагедии, можно прочитать в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Погибли дети Дети отравились Красная Сопка Отравление Дихлофос
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Комментарии
8
Гость
1 час
ну не пельменями же с честным Знаком и тотальным налогообложением за каждый чих это было бы не скрепно, а так виноваты как всегда сами люди, выживших ещё и посадят или помилуют чтобы молчали и не создавали не нужную шумиху?
Гость
1 час
Сказочники, СССР сплошь морили таким дихлофосом что дух вон, отравится им можно только выпив флакон и то вырвет
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