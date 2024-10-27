«Стреляют по прохожим, авто»: в Ярославской области хулиган напугал соседей. Видео

Об инциденте сообщили в соцсетях Источник: Подслушано в Рыбинске / vk.com











В Рыбинске хулиган обстрелял рейсовый автобус. Очевидцы предположили, что в качестве оружия он использовал «воздушку», так называют пневматическое оружие — в нем для выброса пули используется сила давления сжатого воздуха.

Происходящее сняли на видео. На кадрах видно, как человек высовывает из окна второго этажа оружие. Когда мимо проезжает автобус, раздается звук выстрела и человек отходит от окна.

Хулигана сняли на видео Источник: Подслушано в Рыбинске / vk.com

— Копаево. Время 21:00. Пьяные стреляют из «воздушки» по прохожим, по проезжающим авто, автобусам. Весело однако. Полицию вызывали, приезжала, дальше не знаю, что было, — написал автор ролика.

В полиции 76.RU уточнили, что уже проводят проверку.