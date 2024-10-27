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Происшествия «Стреляют по прохожим, авто»: в Ярославской области хулиган напугал соседей. Видео

«Стреляют по прохожим, авто»: в Ярославской области хулиган напугал соседей. Видео

В полиции уже начали проверку

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4 комментария

Об инциденте сообщили в соцсетях

В Рыбинске хулиган обстрелял рейсовый автобус. Очевидцы предположили, что в качестве оружия он использовал «воздушку», так называют пневматическое оружие — в нем для выброса пули используется сила давления сжатого воздуха.

Происходящее сняли на видео. На кадрах видно, как человек высовывает из окна второго этажа оружие. Когда мимо проезжает автобус, раздается звук выстрела и человек отходит от окна.

Хулигана сняли на видео

— Копаево. Время 21:00. Пьяные стреляют из «воздушки» по прохожим, по проезжающим авто, автобусам. Весело однако. Полицию вызывали, приезжала, дальше не знаю, что было, — написал автор ролика.

В полиции 76.RU уточнили, что уже проводят проверку.

— По данному факту в полицию поступило сообщение, — добавили в УМВД по Ярославской области.

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Комментарии
4
279691646
53 минуты
Второй этаж, приличный кусок кирпича отлично долетает...
Гость
1 час
Полиция провела проверку нарушений не обнаружено, обратитесь в прокуротуру или в суд
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