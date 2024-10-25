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Происшествия Петербуржец устроил поножовщину в магазине: он напал на посетителей, есть пострадавшие — кадры

Петербуржец устроил поножовщину в магазине: он напал на посетителей, есть пострадавшие — кадры

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

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8 комментариев

Ранение получили минимум четыре человека

Неизвестный мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета в Санкт-Петербурге. От его агрессивного поведения пострадали минимум четыре человека.

Как пояснил «Фонтанке» читатель, всё произошло в «О’кее» на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова 25 октября. Со слов его супруги, которая в это время была в магазине, дебош в супермаркете устроил мужчина — с виду далекий от адекватности. Он бросал бутылками, а потом схватил с витрины нож и ранил покупателей.

Другой читатель рассказал всю хронологию событий.

— Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив всё. В середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху, — объяснил он «Фонтанке». После нападавшего скрутили и завалили на пол.

По данным «Фонтанки», пострадали шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Это охранник и женщина-покупательница.

К гипермаркету уже съехались экстренные службы. Сам магазин закрыли. Подозреваемого задержали, им оказался 44-летний мужчина, которого полиция охарактеризовала как маргинального типа.

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Санкт-Петербург Нападение Поножовщина Гипермаркет Пострадавшие
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Комментарии
8
Местный корень
1 час
Кто вам сказал, что он петербуржец и на каком основании это слово в заголовке?
Гость
1 час
интересно даже кто же он такой и от куда
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